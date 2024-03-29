ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фабьен БартезОдиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол Висенте ЛюкеБланчфилд сразится с Фиро, Люке встретится с Бакли. Анонс карда UFC Atlantic City
    Все новости спорта

    Днепряне зачехлят «канониров»

    «Днепр» Могилев — «Арсенал» Дзержинск. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 29 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Днепр» Могилев — «Арсенал» Дзержинск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Клочков
    В рамках 2-го тура чемпионата Белоруссии 29 марта пройдет матч «Днепр» Могилев — «Арсенал» Дзержинск. Начало — 17:00 (мск). «Днепр» Могилев — «Арсенал» Дзержинск: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 29 Марта 2024 года
    Днепр Могилев
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Днепр Могилев 17:00 Арсенал Дзержинск Арсенал Дзержинск
  • Дзержинск
    •

    «Днепр» Могилев

    Турнирное положение: «Днепр» Могилев в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. Команда бледновато смотрелась в первых поединках весны.

    При этом «Днепр» Могилев только-только вернулся в элиту. Теперь команда куда более готова к высшему дивизиону.

    Днепр Могилев — Арсенал Дзержинск: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.403.202.10Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Днепр» Могилев проиграл «Славии» Мозырь со счетом 0:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Днепр» Могилев проиграл трижды при одной виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Зато в обойме лидер команды Юрий Клочков. Правда, в первом туре он участия не принимал, и это чувствовалось.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда не блещет стабильностью в игре и результатах. У днепрян что-то совсем не складывается с надежностью своей обороны.

    Имея достаточно скромный состав, клуб явно будет бороться за выживание. Вот только для этого нужно брать очки в матчах с примерно равными по силе оппонентами.

    И уж совсем очевидно, что «Днепр» Могилев постарается добыть первую викторию в сезоне. Вернется в состав Клочков, и это может стать весомым подспорьем.

    «Арсенал» Дзержинск

    Турнирное положение: Дзержинцы явно планируют остаться в элите. Правда, предыдущий опыт борьбы за выживание завершился вылетом.

    Да и вообще, «Арсенал» Дзержинск довольно скромно выглядел в контрольных поединках. В 3 поединках добыта лишь одна виктория.

  • Клюйверт, Тюрам и еще 15 футболистов, которые пошли по стопам своих знаменитых отцов
  • Но звездами стали далеко не все
  • 26/03/2024

    • Последние матчи: в предыдущем туре команда не смогла взять очки. «Арсенал» Дзержинск дома уступил «Торпедо-БелАЗу» (0:1).

    Постепенно вписывается в игру команды Артем Петренко. Форвард вполне способен решить проблему с реализацией.

    Вообще, «Арсенал» Дзержинск не блещет стабильностью результатов. Однако наличие в составе нескольких опытных игроков явно придаст команде уверенности.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «Арсенал» Дзержинск способен выполнить задачу-минимум. Дзержинцы постараются побороться за место в десятке.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Правда, в матчах с крепкими оппонентами дзержинцы испытывают сложности. Да и опыта на высшем уровне команде недостает.

    Вообще, «Арсенал» Дзержинск традиционно успешно противостоит днепрянам. В 5 последних очных поединках команда выиграла трижды при 2 коллизиях.

    И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. «Канониры» намерены воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие стартовали в новом чемпионате с поражения

    • «Днепр» Могилев из 6 контрольных матчей выиграл в 1

    • Последний очный поединок принес победу днепрянам (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Днепр» Могилев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с приблизительно равными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: Днепряне прилично играют в родных стенах, к тому же вернется в строй лидер атак Клочков.

    Хозяева смотрятся сильнее соперника, и явно проведут поединок в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Днепра» Могилев за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.18

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.71
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Палмейрас — Новоризонтиньо
  • Футбол
  • Завтра в 03:35
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Алдиер — Кара-Балта
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шагадам — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Миллуолл — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Кызылкум — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Престон — Ротерхэм Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Днепр» Могилев — «Арсенал» Дзержинск с коэффициентом 2.09. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. Днепряне зачехлят «канониров»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры