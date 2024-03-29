В рамках 2-го тура чемпионата Белоруссии 29 марта пройдет матч «Днепр» Могилев — «Арсенал» Дзержинск. Начало — 17:00 (мск). «Днепр» Могилев — «Арсенал» Дзержинск: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Днепр» Могилев

Турнирное положение: «Днепр» Могилев в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. Команда бледновато смотрелась в первых поединках весны.

При этом «Днепр» Могилев только-только вернулся в элиту. Теперь команда куда более готова к высшему дивизиону.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Днепр» Могилев проиграл «Славии» Мозырь со счетом 0:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Днепр» Могилев проиграл трижды при одной виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Зато в обойме лидер команды Юрий Клочков. Правда, в первом туре он участия не принимал, и это чувствовалось.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда не блещет стабильностью в игре и результатах. У днепрян что-то совсем не складывается с надежностью своей обороны.

Имея достаточно скромный состав, клуб явно будет бороться за выживание. Вот только для этого нужно брать очки в матчах с примерно равными по силе оппонентами.

И уж совсем очевидно, что «Днепр» Могилев постарается добыть первую викторию в сезоне. Вернется в состав Клочков, и это может стать весомым подспорьем.

«Арсенал» Дзержинск

Турнирное положение: Дзержинцы явно планируют остаться в элите. Правда, предыдущий опыт борьбы за выживание завершился вылетом.

Да и вообще, «Арсенал» Дзержинск довольно скромно выглядел в контрольных поединках. В 3 поединках добыта лишь одна виктория.

Последние матчи: в предыдущем туре команда не смогла взять очки. «Арсенал» Дзержинск дома уступил «Торпедо-БелАЗу» (0:1).

Постепенно вписывается в игру команды Артем Петренко. Форвард вполне способен решить проблему с реализацией.

Вообще, «Арсенал» Дзержинск не блещет стабильностью результатов. Однако наличие в составе нескольких опытных игроков явно придаст команде уверенности.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде «Арсенал» Дзержинск способен выполнить задачу-минимум. Дзержинцы постараются побороться за место в десятке.

Правда, в матчах с крепкими оппонентами дзержинцы испытывают сложности. Да и опыта на высшем уровне команде недостает.

Вообще, «Арсенал» Дзержинск традиционно успешно противостоит днепрянам. В 5 последних очных поединках команда выиграла трижды при 2 коллизиях.

И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. «Канониры» намерены воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

И те, и другие стартовали в новом чемпионате с поражения

«Днепр» Могилев из 6 контрольных матчей выиграл в 1

Последний очный поединок принес победу днепрянам (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Днепр» Могилев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с приблизительно равными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: Днепряне прилично играют в родных стенах, к тому же вернется в строй лидер атак Клочков.

Хозяева смотрятся сильнее соперника, и явно проведут поединок в агрессивных атаках.

Ставка: Победа «Днепра» Могилев за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.18