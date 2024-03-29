В рамках 39-го тура чемпионата Англии 29 марта пройдет матч «Саутгемптон» — «Мидлсбро». Начало — 18:00 (мск). «Саутгемптон» — «Мидлсбро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» в нынешнем сезоне всеми силами пытаются вернуться в АПЛ. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Саутгемптон» уже вряд ли окажется в зоне прямого повышения в классе. А вот в плей-офф «святые» точно пободаются!

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Саутгемптон» уверенно расправился с «Сандерлендом» (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Саутгемптон» выиграл 2 раза при 3 коллизиях. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Причем «Саутгемптон» победил в двух своих последних матчах. Да и вообще, «святые» имеют весьма крепкий состав.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Саутгемптон» выглядит весьма выгодно. Да и отыграть 9 очков еще математически возможно.

Матчи против «Мидлсбро» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Саутгемптон» выиграл 3 раза при двух поражениях.

При этом «Саутгемптон» в первом круге потерпел поражение от «Мидлсбро» (1:2). Так что у «святых» есть отличный шанс отомстить!

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлсбро» в нынешнем сезоне сражается за попадание в тп-6. На текущий момент команда пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Мидлсбро» отстает от искомой позиции на 7 очков. Да и пропускают «мидлы» многовато: 52 мяча в 38 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла победить. «Мидлсбро» дома не сумел одолеть «Блэкберн» (0:0).

В пяти последних поединках команда выиграла 3 раза. В этих матчах «мидлы» настреляли 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Причем «Мидлсбро» не пропускал в 3 своих последних матчах. Да и вообще, команда явно улучшает свои результаты.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Мидлсбро» вполне способен подняться в зону плей-офф. Вот только в последующих матчах нужно непременно брать очки.

Причем побеждает команда так же часто, как и проигрывает — по 16 раз. Да и забили «мидлы» 53 мяча при 52 пропущенных.

А вот не проигрывает команда уже 4 матча кряду. Да и морально-психологический климат в коллективе улучшился.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться зацепиться за очки. «Мидлсбро» способен дать бой «святым».

Статистика для ставок

«Мидлсбро» не проигрывал в 4 своих последних матчах

«Мидлы» не пропускали в 3 своих последних поединках

«Саутгемптон» в двух последних своих матчах победил, забивая по 4 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 4.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.48 и 2.40.

Прогноз: «Святые» явно сильнее соперника, и наверняка постараются быстро вскрыть его оборону.

«Саутгемптон» сейчас заметно прибавил в игре и результатах, к тому же мечтает о возвращении в АПЛ.

Ставка: Победа «Саутгемптона» в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет только один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.31