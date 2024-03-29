В пятницу, 29 марта, в 39-м туре английского Чемпионшипа сыграют «КПР» и «Бирмингем». Матч начнется в 18:00 мск. «КПР» — «Бирмингем»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«КПР»

Турнирное положение: «Куинз Парк Рейнджерс» рискует понизиться в классе. У команды непростое положение.

На данный момент «КПР» находится на 20-м месте в таблице. Набрано 40 очков в 38 встречах.

Последние матчи: В марте «КПР» провел четыре матча. Команда смогла одержать только одну победу.

«Куинз Парк Рейнджерс» 2 марта сенсационно в гостях одолел «Лестер» со счетом 2:1. Вероятно, в матче с одним из лидеров Чемпионшипа футболисты затратили слишком сил, поскольку потом у команды начался спад.

6 марта «КПР» дома не смог обыграть «Вест Бромвич» (2:2), а спустя несколько дней уступил «Мидлсбро» со счетом 0:2. 16 марта клуб в гостях разошелся миром с «Сандерлендом» (0:0).

Не сыграют: Колли (травма).

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Куинз Парк Рейнджерс» находится на расстоянии одного очка от зоны вылета. Ситуация может серьезно ухудшиться буквально за один тур.

На своем поле «КПР» не выигрывает с 24 февраля. Тогда клуб дома взял верх над «Ротерем Юнайтед» со счетом 2:1.

«Бирмингем»

Турнирное положение: У «Бирмингема» ситуация хуже. Клуб находится еще ниже, чем «КПР» — на 21-й позиции.

«Бирмингем» в 38 турах одержал 10 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 19 поражений. Команда набрала 39 очков.

Последние матчи: «Бирмингем» с 16 января по 17 февраля одержал три победы подряд. Но март клуб провалил.

Сейчас у «Бирмингема» трехматчевая проигрышная серия. Более того, в последних трех встречах команда не забила ни одного гола.

Не сыграют: Белик, Чанг (у обоих — травмы).

Состояние команды: Фанаты «Бирмингема» очень разочарованы. Если команда снова не начнет побеждать, возникнут серьезные проблемы.

2 марта «Бирмингем» уступил «Миллуоллу». Затем клуб проиграл «Мидлсбро» и «Уотфорду» с тем же счетом — 0:1. Атака «Бирмингема» сейчас явно переживает кризис.

«Бирмингем» не побеждает в гостях с 20 января. Тогда команда на выезде одолела «Сток Сити» (2:1).

Статистика для ставок

У «Бирмингема» три поражения подряд, в этих матчах команда ни разу не забила

«КПР» не выигрывает в Чемпионшипе со 2 марта

Матч первого круга закончился вничью 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «КПР» — 2.01, выигрыш «Бирмингема» — 3.70, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.16 и 1.70 соответственно.

Прогноз: У «Бирмингема» в последних играх большие проблемы. Вдобавок команда перестала забивать. «КПР» должен завоевать три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «КПР» за 2.01.

Прогноз: Очки нужны как одному, так и другому клубу. Никто не хочет вылетать из Чемпионшипа. В предстоящей встрече забьют обе команды.

Ставка: обе команды забьют за 1.92.