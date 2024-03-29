В рамках 4-го тура чемпионата Узбекистана 29 марта пройдет матч «Кызылкум» — «Локомотив» Ташкент. Начало — 17:15 (мск). «Кызылкум» — «Локомотив» Ташкент: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кызылкум»

Турнирное положение: «Кызылкум» в нынешнем сезоне явно поборется за высокие места. Сейчас команда пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом «Кызылкум» стартовал достаточно успешно. В 3 турах чемпионата команда сумела набрать 6 зачетных баллов.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Узбекистана команда проиграла. «Кызылкум» уступил «Насафу» со счетом 1:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кызылкум» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. А вот с атакой у «Кызылкума» относительный порядок.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. В двух первых турах чемпионата она победила.

Вот только поединки против ташкентского «Локомотива» для команды проходят непросто. Из 5 последних очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.

И уж совсем очевидно, что «Кызылкум» постарается вернуться на победный путь. Хозяева намерены действовать первым номером.

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: «Железнодорожники» вполне способны побороться за медали чемпионата. На текущий момент они пребывают на 3 строчке таблицы.

Да и вообще, «Локомотив» Ташкент пока ни разу не проиграл в новом чемпионате. А вот забила команда 6 мячей в 3 сыгранных турах.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Локомотив» Ташкент разгромил чемпиона страны «Пахтакор» (3:0).

До того команда переиграла еще и «Олимпик». «Локомотив» Ташкент выиграл с минимальным счетом.

Между тем, в первом туре чемпионата ташкентцы потеряли два очка. Дома «железнодорожники» не смогли переиграть «Металлург» Бекабад (2:2).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: В нынешнем своем состоянии клуб из Ташкента явно будет бороться за высокие места. Прогресс команды заметен.

В пяти своих последних матчах ташкентцы выиграли 3 раза. Причем забить им удалось 11 мячей при 3 пропущенных.

Между тем, «Локомотив» Ташкент способен дать бой кому угодно. Да и подбор игроков у команды, по местным меркам, достаточно качественный.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно. Плюс ташкентцы не пропускали в двух своих последних поединках.

Статистика для ставок

Ташкентцы не пропускали в 2 своих последних поединках

«Локомотив» Ташкент еще ни разу не проиграл в чемпионате

Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» Ташкент — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.99.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.72 и 1.47.

Прогноз: Обе команды намерены побороться за медали чемпионата, так что явно будут активны в атаке.

Гости смотрятся сильнее соперника, однако и «Кызылкум» способен показать зубы.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.72.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 2.90