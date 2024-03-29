«Кызылкум»
Турнирное положение: «Кызылкум» в нынешнем сезоне явно поборется за высокие места. Сейчас команда пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.
При этом «Кызылкум» стартовал достаточно успешно. В 3 турах чемпионата команда сумела набрать 6 зачетных баллов.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Узбекистана команда проиграла. «Кызылкум» уступил «Насафу» со счетом 1:2.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кызылкум» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Главным бичом команды являются ненадежные тылы. А вот с атакой у «Кызылкума» относительный порядок.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. В двух первых турах чемпионата она победила.
Вот только поединки против ташкентского «Локомотива» для команды проходят непросто. Из 5 последних очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.
И уж совсем очевидно, что «Кызылкум» постарается вернуться на победный путь. Хозяева намерены действовать первым номером.
«Локомотив» Ташкент
Турнирное положение: «Железнодорожники» вполне способны побороться за медали чемпионата. На текущий момент они пребывают на 3 строчке таблицы.
Да и вообще, «Локомотив» Ташкент пока ни разу не проиграл в новом чемпионате. А вот забила команда 6 мячей в 3 сыгранных турах.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Локомотив» Ташкент разгромил чемпиона страны «Пахтакор» (3:0).
До того команда переиграла еще и «Олимпик». «Локомотив» Ташкент выиграл с минимальным счетом.
Между тем, в первом туре чемпионата ташкентцы потеряли два очка. Дома «железнодорожники» не смогли переиграть «Металлург» Бекабад (2:2).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: В нынешнем своем состоянии клуб из Ташкента явно будет бороться за высокие места. Прогресс команды заметен.
В пяти своих последних матчах ташкентцы выиграли 3 раза. Причем забить им удалось 11 мячей при 3 пропущенных.
Между тем, «Локомотив» Ташкент способен дать бой кому угодно. Да и подбор игроков у команды, по местным меркам, достаточно качественный.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно. Плюс ташкентцы не пропускали в двух своих последних поединках.
Статистика для ставок
- Ташкентцы не пропускали в 2 своих последних поединках
- «Локомотив» Ташкент еще ни разу не проиграл в чемпионате
- Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» Ташкент — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.99.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.72 и 1.47.
- 1.85Динамо — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.05Лилль — Ланс: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 2.06Бенфика — Шавиш: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: Обе команды намерены побороться за медали чемпионата, так что явно будут активны в атаке.
Гости смотрятся сильнее соперника, однако и «Кызылкум» способен показать зубы.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.72.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 2.90