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    «Кызылкум» — «Локомотив» Ташкент. Ставка (к. 2.72) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 29 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Кызылкум» — «Локомотив» Ташкент
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    «Локомотив» Ташкент
    В рамках 4-го тура чемпионата Узбекистана 29 марта пройдет матч «Кызылкум» — «Локомотив» Ташкент. Начало — 17:15 (мск). «Кызылкум» — «Локомотив» Ташкент: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Кызылкум»

    Турнирное положение: «Кызылкум» в нынешнем сезоне явно поборется за высокие места. Сейчас команда пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Кызылкум» стартовал достаточно успешно. В 3 турах чемпионата команда сумела набрать 6 зачетных баллов.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Узбекистана команда проиграла. «Кызылкум» уступил «Насафу» со счетом 1:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кызылкум» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. А вот с атакой у «Кызылкума» относительный порядок.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. В двух первых турах чемпионата она победила.

    Вот только поединки против ташкентского «Локомотива» для команды проходят непросто. Из 5 последних очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.

    И уж совсем очевидно, что «Кызылкум» постарается вернуться на победный путь. Хозяева намерены действовать первым номером.

    «Локомотив» Ташкент

    Турнирное положение: «Железнодорожники» вполне способны побороться за медали чемпионата. На текущий момент они пребывают на 3 строчке таблицы.

    Да и вообще, «Локомотив» Ташкент пока ни разу не проиграл в новом чемпионате. А вот забила команда 6 мячей в 3 сыгранных турах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Локомотив» Ташкент разгромил чемпиона страны «Пахтакор» (3:0).

    До того команда переиграла еще и «Олимпик». «Локомотив» Ташкент выиграл с минимальным счетом.

    Между тем, в первом туре чемпионата ташкентцы потеряли два очка. Дома «железнодорожники» не смогли переиграть «Металлург» Бекабад (2:2).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: В нынешнем своем состоянии клуб из Ташкента явно будет бороться за высокие места. Прогресс команды заметен.

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    В пяти своих последних матчах ташкентцы выиграли 3 раза. Причем забить им удалось 11 мячей при 3 пропущенных.

    Между тем, «Локомотив» Ташкент способен дать бой кому угодно. Да и подбор игроков у команды, по местным меркам, достаточно качественный.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно. Плюс ташкентцы не пропускали в двух своих последних поединках.

    Статистика для ставок

    • Ташкентцы не пропускали в 2 своих последних поединках

    • «Локомотив» Ташкент еще ни разу не проиграл в чемпионате

    • Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» Ташкент — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.99.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.72 и 1.47.

    Прогноз: Обе команды намерены побороться за медали чемпионата, так что явно будут активны в атаке.

    Гости смотрятся сильнее соперника, однако и «Кызылкум» способен показать зубы.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.72.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 2.90

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    Ставка и прогноз на матч «Кызылкум» — «Локомотив» Ташкент с коэффициентом 2.72. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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