В пятницу, 29 марта, в 39-м туре английского Чемпионшипа «Халл Сити» в родных стенах сыграет против «Сток Сити». Начало игры — в 18:00 по мск. «Халл Сити» — «Сток Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Халл Сити»

Турнирное положение: «Халл Сити» занимает седьмое место таблицы Чемпионшипа. В его активе 53 забитых мяча, в пассиве — 46 пропущенных.

Команда всего на три балла отстает от зоны плей-офф за путевку в английскую Премьер-лигу — шестой позиции.

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Последние матчи: в предыдущем туре хозяева потеряли очки. В матче против «Лестера» (2:2) они не смогли склонить чашу весов в свою пользу.

На сегодня у коллектива ничейная серия в четыре поединка, которые пришлись на Чемпионшип.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Лиам Дилэп — травмирован. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в семи последних матчах (все — в рамках национального первенства) «Халл Сити» ни разу не проиграл при трех победах и четырех ничьих.

С одной стороны такая форма не сулит «Тиграм» поражение, с другой — затянувшаяся ничейная серия мешает им приблизиться к заветной топ-6.

Озан Туфан и Коннолли — лучшие бомбардиры команды в Чемпионшипе с восемью голами в активе.

«Сток Сити»

Турнирное положение: По итогам 38 матчей второго дивизиона «Сток Сити» занимает 19-е место с 41 баллом и разницей мячей 35-53.

Команда на два очка опережает зону вылета в третий дивизион, Лигу 1, которая начинается с 22-й позиции.

Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. Клуб проиграл «Норвичу» (0:3), пропустив три безответных мяча.

В шести последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив потерпел четыре поражения при двух победах, так что у него явно не лучшая форма.

Не сыграют: Чамадо — травмирован. Дисквалифицирован — Бюргер.

Состояние команды: в 13 последних поединках во всех турнирах «Сток Сити» потерпел девять поражений при четырех победах.

Такая форма всерьез вредит шансам коллектива выжить в Чемпионшипе, и любое новое поражение грозит ему падением в зону вылета.

Андре Видигал — главная атакующая сила «Сток Сити» с пятью голами в активе.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Халл Сити» забивали оба соперника

в четырех последних матчах «Халл Сити» была зафиксирована ничья

в пяти из семи последних матчей «Сток Сити» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Халл Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.70, победа «Сток Сити» — в 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.93 и 1.87.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. «Тигры» регулярно как забивают, так и пропускают.

В пяти из семи последних матчей гостей хотя бы один соперник не забивал, но поскольку фаворит не особо надежен в обороне, эта статистика обещает стать неактуальной.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей «Сток Сити» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.93