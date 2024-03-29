ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фабьен БартезОдиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол Висенте ЛюкеБланчфилд сразится с Фиро, Люке встретится с Бакли. Анонс карда UFC Atlantic City
    Все новости спорта

    Погрузит ли «Халл» в зону вылета «Сток Сити»?

    «Халл Сити» — «Сток Сити». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, английский Чемпионшип, 29 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Халл Сити Прогнозы на Сток Сити
    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Сток Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сток Сити» борется за выживание
    В пятницу, 29 марта, в 39-м туре английского Чемпионшипа «Халл Сити» в родных стенах сыграет против «Сток Сити». Начало игры — в 18:00 по мск. «Халл Сити» — «Сток Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Марта 2024 года
    Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 18:00 Сток Сити Сток Сити
  • Сток-он-Трент
    •

    «Халл Сити»

    Турнирное положение: «Халл Сити» занимает седьмое место таблицы Чемпионшипа. В его активе 53 забитых мяча, в пассиве — 46 пропущенных.

    Команда всего на три балла отстает от зоны плей-офф за путевку в английскую Премьер-лигу — шестой позиции.

    Халл Сити — Сток Сити: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.933.653.85Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре хозяева потеряли очки. В матче против «Лестера» (2:2) они не смогли склонить чашу весов в свою пользу.

    На сегодня у коллектива ничейная серия в четыре поединка, которые пришлись на Чемпионшип.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Лиам Дилэп — травмирован. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах (все — в рамках национального первенства) «Халл Сити» ни разу не проиграл при трех победах и четырех ничьих.

    С одной стороны такая форма не сулит «Тиграм» поражение, с другой — затянувшаяся ничейная серия мешает им приблизиться к заветной топ-6.

    Озан Туфан и Коннолли — лучшие бомбардиры команды в Чемпионшипе с восемью голами в активе.

    «Сток Сити»

    Турнирное положение: По итогам 38 матчей второго дивизиона «Сток Сити» занимает 19-е место с 41 баллом и разницей мячей 35-53.

    Команда на два очка опережает зону вылета в третий дивизион, Лигу 1, которая начинается с 22-й позиции.

  • Клюйверт, Тюрам и еще 15 футболистов, которые пошли по стопам своих знаменитых отцов
  • Но звездами стали далеко не все
  • 26/03/2024

    • Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. Клуб проиграл «Норвичу» (0:3), пропустив три безответных мяча.

    В шести последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив потерпел четыре поражения при двух победах, так что у него явно не лучшая форма.

    Не сыграют: Чамадо — травмирован. Дисквалифицирован — Бюргер.

    Состояние команды: в 13 последних поединках во всех турнирах «Сток Сити» потерпел девять поражений при четырех победах.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Такая форма всерьез вредит шансам коллектива выжить в Чемпионшипе, и любое новое поражение грозит ему падением в зону вылета.

    Андре Видигал — главная атакующая сила «Сток Сити» с пятью голами в активе.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Халл Сити» забивали оба соперника

    • в четырех последних матчах «Халл Сити» была зафиксирована ничья

    • в пяти из семи последних матчей «Сток Сити» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Халл Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.70, победа «Сток Сити» — в 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.93 и 1.87.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. «Тигры» регулярно как забивают, так и пропускают.

    В пяти из семи последних матчей гостей хотя бы один соперник не забивал, но поскольку фаворит не особо надежен в обороне, эта статистика обещает стать неактуальной.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей «Сток Сити» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.93

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.71
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Палмейрас — Новоризонтиньо
  • Футбол
  • Завтра в 03:35
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Алдиер — Кара-Балта
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шагадам — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Миллуолл — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Кызылкум — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Халл Сити» — «Сток Сити» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. Погрузит ли «Халл» в зону вылета «Сток Сити»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры