Мадагаскар — ДР Конго. Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч Кубка африканских наций 7 июля 2019 года

В воскресенье, 7 июля, в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Мадагаскара встретится с национальной командой ДР Конго. Начало матча — в 19:00 по Москве. Прогноз на Мадагаскар — ДР Конго.

Мадагаскар

Дебютное участие сборной Мадагаскара получилась очень успешным. С ходу островитяне смогли с первого места выйти в плей-офф турнира.

Стартовали «зебу» с ничейного результата со сборной Гвинеи со счетом 2:2. Мадагаскарцы первыми пропустили, затем смогли забить два мяча, но удержать победный результат не смогли, пропустив с пенальти.

Во втором туре они добыли свою первую викторию в финальной части континентального турнира, обыграв еще одного дебютанта сборную Бурунди — 1:0.

В заключительном матче группового этапа сборная Мадагаскара неожиданно переиграла команду Нигерии (2:0), став т.о. победителем своего квартета с семью очками.

ДР Конго

«Леопарды» были очень близки к вылету из этого турнира, начав его с двух поражений подряд, и только из-за нового формата пробились в плей-офф.

Сначала они уступили сборной Уганде со счетом 0:2, затем с таким же результатом были биты хозяевами КАН командой Египта.

В третьем туре группового этапа сборная ДР Конго разгромила национальную команду Зимбабве (4:0), и как один из лучших коллективов третьих мест попал в 1/8 финала.

Конголезцы, когда еще страна называлась Заиром, дважды побеждала на континентальном первенстве. Но было это в последний раз 45 лет тому назад. В 2015 году они взяли бронзовые награды.

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Последний раз эти сборные играли между собой в отборочном турнире к КАН-2017. И тогда ДР Конго дважды обыграл Мадагаскар — 2:1 и 6:1.

Прогноз на Мадагаскар — ДР Конго

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной ДР Конго. На ее победу в основное время предлагают — 2.07.

На викторию сборной Мадагаскара дают — 4.10, ничья оценена — в 3.05.

Проход: ДР Конго — 1.54; Мадагаскара — 2.55.

Мадагаскар и так прыгнул выше головы. Прогнозируем, что более опытный ДР Конго отправит выскочку домой. 0