Гаити — Мексика. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 3 июля 2019 года

В среду, 3 июля, в полуфинальном поединке Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Гаити сразится с национальной командой Мексики. Начало игры — в 05:00 по Москве. Прогноз на Гаити — Мексика.

Гаити

Сборная Гаити на этом турнире улучшила свое достижение на Золотом кубке КОНКАКАФ, выйдя в полуфинал розыгрыша. Ранее гаитяне дальше 1/4 финала никогда не доходили.

«Гренадеры» на этом турнире одержали победы во всех четырех поединках. На групповом этапе они поочередно обыграли Бермуды (2:1), Никарагуа (2:0) и Коста-Рику (2:1).

В 1/4 финала «сине-красные» смогли по-волевому пройти сборную Канады (3:2). Гаитяне проигрывали после первого тайма 0:2, но во второй половине отличились трижды и пробились в полуфинал континентального первенства.

На данный момент у сборной Гаити 5-матчевая серия из выигрышей. Непосредственно перед Золотым кубком она переиграла Гайану (3:1) в товарищеском матче.

Мексика

Мексиканцы на групповом этапе этого розыгрыша Золотого кубка КОНКАКАФ также выиграли три поединка из трех.

«Трехцветные» на старте турнира разгромили Кубу со счетом 7:0, затем обыграли сборную Канады (3:1), а потом одолели Мартинику — 3:2.

Но четвертьфинал сборная Мексики смогла преодолеть только после серии 11-метровых ударов, переиграв команду Коста-Рики. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Все прогнозы на футбол

Ничьей с костариканцами 10-кратный чемпион континента прервал свою победную серию, состоящую на тот момент из семи встреч кряду. Еще перед континентальным первенством «зеленые» в контрольных встречах одолели Чили (3:1), Парагвай (4:2), Венесуэлу (3:1) и Эквадор (3:2).

Последняя встреча этих сборных датирована 2009 годом. И тогда в финальном турнире Золотого кубка Мексика одержала разгромную победу со счетом 4:0.

Прогноз на Гаити — Мексика

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Мексике. На ее победу в основное время предлагают — 1.26.

На викторию сборной Гаити дают — 12.50, ничья оценена — в 5.80.

Проход: Мексики — 1.10; Гаити — 7.20.

Прогнозируем, что Мексика выйдет в финал континентального турнира. И сделает она это еще по итогам основного времени, одолев своего оппонента с разницей в несколько мячей. 0