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    Сенегал не должен испытать проблем с Кенией

    Кения — Сенегал. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч Кубка африканских наций 1 июля 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Сенегала
    Прогноз на Кения — Сенегал
    Алиу Сиссе
    В понедельник, 1 июля, в третьем туре группового этапа Кубка африканских наций сборная Кении сыграет с национальной командой командой Сенегала. Начало игры — в 22:00 по мск. Прогноз на Кения — Сенегал.
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    Футбол. Кубок Африки-2019. Группа C 01 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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    Кения

    Сборная Кении принимала участие в пяти финальных частях Кубка африканских наций. И ни одного разу она не смогла выйти в следующий раунд, заканчивая свой путь еще на групповом этапе.

    На этот розыгрыш кенийцы квалифицировались с отборочной группы, в которой выступали три команды. Они пропустили вперед себя Гану, но обошли Эфиопию.

    В четырех встречах отборочной компании «Звезды Харамби» добились двух побед при одной ничьей и одном поражении, забили в этих играх четыре мяча, пропустили всего лишь один гол.

    На полях Египта Кения стартовала с поражения от Алжира (0:2), пропустив оба гола еще до перерыва, а во втором туре команда Себастьяна Минье по-волевому обыграла Танзанию со счетом 3:2.

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    • С тремя очками национальная команда Кении разместилась на третьем месте в группе С. И даже в случаи поражения сможет выйти в следующий этап соревнований.

    Сенегал

    «Львы Теранги», у которых высшее достижение на континентальном турнире это серебряные награды в 2002 году, на этот турнир квалифицировались без особых проблем.

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    Сенегальцы потеряли очки только в одном поединке, сыграв на выезде вничью с Мадагаскаром (2:2).

    Остальные пять матчей квалификационной компании сборная Сенегала выиграла, одолев тот же Мадагаскар дома, а также Экваториальную Гвинею и Судан в двух встречах. Отношение мячей за весь отборочный турнир — 12:2.

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    Стартовали в этом розыгрыше КАН подопечные Алиу Сиссе с победы над Танзанией (2:0), но затем минимально проиграли Алжиру (0:1), прервав т.с. 7-матчевую выигрышную серию. У Сенегала также три пункта, но из-за лучшей разницы мячей у нее вторая позиция в группе С.

    Последняя встреча этих сборных датирована 2012 года. И тогда в товарищеской игре Сенегал добыл победу со счетом 1:0.

    Прогноз на Кения — Сенегал

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа сборной Сенегала — 1.50, победа сборной Кении — 8.70, ничья — 4.00.

    Прогнозируем, что сборная Сенегала одержит победу в этом поединке и пробьется в 1/8 финала КАН-2019. 0

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    Кения — Сенегал. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч Кубка африканских наций 1 июля 2019 года. Прогноз на Кения — Сенегал. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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