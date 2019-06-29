Камерун — Гана. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Кубка Африки 29 июня 2019 года

Сборная Камеруна
Рекордсмен по количеству участий в финальной стадии Кубка Африки и действующий победитель турнира сборная Камеруна на текущем турнире стартовала с победы.
В матче первого тура подопечные Кларенса Зеедорфа обыграли сборную Гвинеи-Бисау, позволив при этом сопернику нанести 11 ударов по воротам. Итоговый счет — 2:0. Забивали у победителей Яя Банана и Стефан Баокен.
Камерунцы продлили свою серию без поражений до трех поединков. Перед стартом Кубка Африки камерунская сборная провела два товарищеских матча: со счетом 2:1 была обыграла Замбия, а матч против Мали завершился вничью — 1:1.
Сборная Ганы
Сборная Ганы под руководством Квеси Аппиа на старте Кубка Африки не смогла обыграть сборную Бенина. Матч завершился со счетом 2:2.
Ганцы пропустили уже на 2-й минуте, затем отыгрались и вышли вперед (дубль оформил Андре Айю), но удаление Джона Боя на 54-й минуте не позволило Гане удержать преимущество.
Перед стартом турнира Гана также не смогла продемонстрировать хороший результат. В контрольном матче ганцы не забили в ворота ЮАР, сыграв вничью — 0:0.
Прогноз
На победу Камеруна в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,83, на ничейный результат — 2,90, а на победу Ганы — 2,84.
Камерун и Гана в рамках КАН ранее играли друг против друга всего пять раз. Камерун выиграл три матча (включая полуфиналы в 2008 и 2017 годах), а Гана победила один раз.
Наш прогноз на матч — победа Камеруна в один мяч или ничья с коэффициентом 1,74.
Также можно поставить на тотал больше 1,5 с коэффициентом 1,57. 0