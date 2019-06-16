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    Аргентина — Колумбия: что случится в матче фаворитов группы B?

    Аргентина — Колумбия. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Кубка Америки 16 июня 2019 года

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    Прогноз на Аргентина — Колумбия
    Лео Месси
    В рамках Копа Америка сразятся соседи по квартету B. В воскресенье сборная Аргентины сыграет против сборной Колумбии. Первые три пункта на турнире команды разыграют в Сальвадоре, где свисток прозвучит в 1:00 по мск. Прогноз на Аргентина — Колумбия.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа B 16 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.25
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.45
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    Аргентина

    На Кубке Америки 2016 Аргентина заняла первое место в своей группе, набрав максимальные 9 очков благодаря 3 победам. Коллектив дошел до финала турнира, однако там он проиграл команде-хозяйке чемпионата — сборной Чили со счетом 0:1.

    В последнее время «бело-голубых» преследуют проблемы. Но даже несмотря на это аргентинцы входят в тройку главных претендентов на трофей этого соревнования.

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    Из трех товарищеских подготовительных матчей «двухцветные» выиграли только два. В марте команда уступила Венесуэле 1:3 и выиграла у Марокко 0:1. Перед стартом Копа удалось выиграть 5:1 у Никарагуа.

    Главной надеждой сборной по-прежнему является Лео Месси с его 65 голами в 129 матчах. К слову, в прошлый раз он стал вторым бомбардиром с 5 голами и 4 ассистами. Также в большей мере все будет зависеть от игровой форму Агуэро и Ди Марии.

    В составе все живы и здоровы, так что на стартовый матч Лионель Скалони выставит боевую обойму футболистов.

    Колумбия

    Колумбия очень неудобный соперник, который может преподнести немало сюрпризов. На Копа 2016 команда стала третьей в общем зачете, заработав бронзу в матче со сборной США. В полуфинале колумбийцев тогда обидели чилийцы (0:2).

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    Достаточно мощной у гостей получилась линия атаки. Там и Фалькао, и Дуван Сапата, и Луис Мурьель. Каждый из них попал в список лучших бомбардиров своего клуба. Так что обороне Аргентины будет непросто.

    Есть вопросы по Йерри Мине. Защитник в течение сезона долгое время лечил травму и, возможно, что в оборонительных редутах будут какие-то перестановки. Хотя в последней игре Мина выступал в стартовом составе.

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    • Судя по последним результатам, сборная Колумбии находится в хорошей форме — 0:3 с Перу и 3:0 с Панамой. Все это было в начале июня. Ну а в последний раз «кофейщики» проигрывали 26 марта Южной Корее со счетом 2:1.

    Прогноз

    Колумбия не выигрывает у Аргентины уже 8 матчей кряду. Последняя очная встреча команд завершилась нулевой ничьей. В этот раз противостояние будет не менее принципиальным. Все-таки стартовые поединки задают тон дальнейшим выступлениям, поэтому никто из соперников не хочет уступать.

    2.30 и 3.50 — это коэффициенты на победу одной и другой сборной. Ничья оценена цифрой 3.20.

    Предлагаем два возможных исхода. Во-первых, вряд ли на табло будут нули, учитывая то, какие футболисты играют в атаке у той и другой команды. Так что «обе забьют» за 2.03 вполне неплохой вариант.

    Практически ни одна вечеринка не проходит без Месси. Можно рискнуть и предположить, что игрок забьет. Коэффициент составляет 2.60. По мнению букмекеров, у него самые высокие шансы отличиться в предстоящем противостоянии. 0

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    Аргентина — Колумбия. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Кубка Америки 16 июня 2019 года. Прогноз на Аргентина — Колумбия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
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