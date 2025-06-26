Урава Ред — Монтеррей: прогноз на КЧМ со ставка на матч за 2.17

26 июня в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Урава Ред» и «Монтеррей». Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урава Ред» — «Монтеррей», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Урава Ред»

Турнирное положение: «Урава Ред» занимает четвертое место в группе после двух туров, отставая от лидера «Ривер Плейта» и второго «Интера» на четыре балла, а от нынешнего соперника — на два пункта.

Команда уже лишилась даже теоретических шансов пробиться в 1/8 финала, поэтому заключительный тур данной стадии превращается для нее в формальность.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира коллектив потерпел поражение от «Интера» (1:2).

Ранее коллектив в первом туре данной стадии турнира также остался без баллов, когда его с более крупным результатом 3:1 переиграл «Ривер Плейт».

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмирован — Сибато, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Клубный ЧМ, «Урава Ред» проиграла.

Это сулит номинальным хозяевам плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, который, к тому же, сохраняет турнирную мотивацию.

Рема Ватанабе и Юсуке Мацуо — авторы двух голов команды в турнире.

«Монтеррей»

Турнирное положение: «Монтеррей» занимает третье место в группе после двух туров, на два очка отставая от лидера «Ривер Плейта» и второго «Интера», а также опережая соперника на два балла.

Команда выйдет в 1/8 финала в случае победы над нынешним соперником, а если «Интер» и «Ривер Плейт» сыграют вничью в параллельной игре — то победы с разницей минимум в два гола.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира мексиканский клуб сыграл вничью с «Ривер Плейтом» (0:0).

Перед этим в первом туре данной стадии турнира коллектив также набрал только один балл, когда разошёлся мировой с «Интером» со счетом 1:1.

Не сыграют: травмирован — Сальседо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монтеррей» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах номинальных гостей на три очка, тем не менее, они все же высоки, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Серхио Рамос — автор пока что единственного гола команды на Клубном чемпионате мира.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Урава Ред» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в двух последних матчах «Монтеррея» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Монтеррей» не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монтеррей» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 3.95, победа «Урава Ред» — в 4.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.

Прогноз: в трех последних матчах номинальных хозяев забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Иначе было только в одном из семи последних их поединков.

При этом в трех из шести последних матчей номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь трех из пяти последних поединков «Урава Ред» проиграла именно при таком количестве голов в игре.

Ставка: «Монтеррей» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.45