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    Сыграет ли «Монтеррей» в плей-офф Клубного ЧМ?

    Урава Ред — Монтеррей: прогноз на КЧМ со ставка на матч за 2.17

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    Прогноз и ставки на «Урава Ред» — «Монтеррей»
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    Серхио Рамос
    26 июня в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Урава Ред» и «Монтеррей». Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урава Ред» — «Монтеррей», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Группа E 26 Июня 2025 года

    Урава Ред Даймондс

  • Саитама
    •  Урава Ред Даймондс 04:00 Монтеррей

    Монтеррей

  • Клубный ЧМ. Группа E
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    «Урава Ред»

    Турнирное положение: «Урава Ред» занимает четвертое место в группе после двух туров, отставая от лидера «Ривер Плейта» и второго «Интера» на четыре балла, а от нынешнего соперника — на два пункта.

    Команда уже лишилась даже теоретических шансов пробиться в 1/8 финала, поэтому заключительный тур данной стадии превращается для нее в формальность.

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира коллектив потерпел поражение от «Интера» (1:2).

    Ранее коллектив в первом туре данной стадии турнира также остался без баллов, когда его с более крупным результатом 3:1 переиграл «Ривер Плейт».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмирован — Сибато, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Клубный ЧМ, «Урава Ред» проиграла.

    Это сулит номинальным хозяевам плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, который, к тому же, сохраняет турнирную мотивацию.

    Рема Ватанабе и Юсуке Мацуо — авторы двух голов команды в турнире.

    «Монтеррей»

    Турнирное положение: «Монтеррей» занимает третье место в группе после двух туров, на два очка отставая от лидера «Ривер Плейта» и второго «Интера», а также опережая соперника на два балла.

    Команда выйдет в 1/8 финала в случае победы над нынешним соперником, а если «Интер» и «Ривер Плейт» сыграют вничью в параллельной игре — то победы с разницей минимум в два гола.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира мексиканский клуб сыграл вничью с «Ривер Плейтом» (0:0).

    Перед этим в первом туре данной стадии турнира коллектив также набрал только один балл, когда разошёлся мировой с «Интером» со счетом 1:1.

    Не сыграют: травмирован — Сальседо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монтеррей» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

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    Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах номинальных гостей на три очка, тем не менее, они все же высоки, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

    Серхио Рамос — автор пока что единственного гола команды на Клубном чемпионате мира.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Урава Ред» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в двух последних матчах «Монтеррея» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Монтеррей» не выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монтеррей» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 3.95, победа «Урава Ред» — в 4.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: в трех последних матчах номинальных хозяев забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Иначе было только в одном из семи последних их поединков.

    При этом в трех из шести последних матчей номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь трех из пяти последних поединков «Урава Ред» проиграла именно при таком количестве голов в игре.

    Ставка: «Монтеррей» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Урава Ред — Монтеррей?

    Матч Урава Ред — Монтеррей состоится 26 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Урава Ред — Монтеррей?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Урава Ред — Монтеррей?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.17.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Урава Ред — Монтеррей?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Урава Ред — Монтеррей?

    Коэффициенты букмекеров: «Монтеррей» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 3.95, победа «Урава Ред» — в 4.90.

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