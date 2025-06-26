Хаддад-Майя — Паолини. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 26 июня 2025 года

Хаддад-Майя
Беатрис третий раз в сезоне прошла дальше второго круга.
Лучшим результатом бразильянки в этом году пока остается выход в полуфинал грунтового турнира в Страсбурге.
В первом раунде текущего турнира Хаддад-Майя разгромила американку Эшлин Крюгер — 6:1, 6:4.
После этого латиноамериканка преподнесла сенсацию, одержав волевую победу над украинкой Элиной Свитолиной — 3:6, 6:4, 7:6.
У Хаддад-Майя при этом по-прежнему отрицательный баланс в этом сезоне — в 2025-м она выиграла лишь девять матчей и потерпела 18 поражений.
Паолини
Жасмин попала в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ей надо было выиграть лишь один матч.
В среду итальянская теннисистка с трудом выиграла у Лейлы Фернандес — 7:6, 7:6.
Перед этим Паолини провела пока лишь один матч на траве. На прошлой неделе она уступила Онс Жабер на турнире в Берлине, при этом взяв лишь четыре гейма.
В прошлом году Паолини сначала дошла до полуфинала в Истборне, а потом остановилась в шаге от титула на Уимблдоне. В решающем матче британского мэйджора она проиграла чешке Барборе Крейчиковой.
В этом сезоне Жасмин выиграла 26 матчей из 36-ти. В мае она стала чемпионкой грунтового «тысячника» в Риме, а в конце марта дошла до полуфинала в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хаддад-Майяя в этом матче можно поставить за 2.36, победу Паолини букмекеры предлагают за Паолини за 1.59.
Прогноз: Жасмин выиграла два предыдущих матча против Беатрис, но это было на харде. При этом в обоих случаях им понадобился третий сет. Есть подозрение, что у Паолини будут проблемы в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.