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    Паолини впервые проиграет Хаддад-Майя?

    Хаддад-Майя — Паолини. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 26 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хаддад-Майя — Паолини
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    Жасмин Паолини
    Итальянка Жасмин Паолини сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад-Майя в четвертьфинале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 26 июня, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хаддад-Майя — Паолини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хаддад-Майя

    Беатрис третий раз в сезоне прошла дальше второго круга.

    Лучшим результатом бразильянки в этом году пока остается выход в полуфинал грунтового турнира в Страсбурге.

    В первом раунде текущего турнира Хаддад-Майя разгромила американку Эшлин Крюгер — 6:1, 6:4.

    После этого латиноамериканка преподнесла сенсацию, одержав волевую победу над украинкой Элиной Свитолиной — 3:6, 6:4, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    У Хаддад-Майя при этом по-прежнему отрицательный баланс в этом сезоне — в 2025-м она выиграла лишь девять матчей и потерпела 18 поражений.

    Паолини

    Жасмин попала в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ей надо было выиграть лишь один матч.

    В среду итальянская теннисистка с трудом выиграла у Лейлы Фернандес — 7:6, 7:6.

    Перед этим Паолини провела пока лишь один матч на траве. На прошлой неделе она уступила Онс Жабер на турнире в Берлине, при этом взяв лишь четыре гейма.

    В прошлом году Паолини сначала дошла до полуфинала в Истборне, а потом остановилась в шаге от титула на Уимблдоне. В решающем матче британского мэйджора она проиграла чешке Барборе Крейчиковой.

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    В этом сезоне Жасмин выиграла 26 матчей из 36-ти. В мае она стала чемпионкой грунтового «тысячника» в Риме, а в конце марта дошла до полуфинала в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хаддад-Майяя в этом матче можно поставить за 2.36, победу Паолини букмекеры предлагают за Паолини за 1.59.

    Прогноз: Жасмин выиграла два предыдущих матча против Беатрис, но это было на харде. При этом в обоих случаях им понадобился третий сет. Есть подозрение, что у Паолини будут проблемы в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хаддад-Майя — Паолини?

    Матч Хаддад-Майя — Паолини состоится 26 июня 2025 года в 12:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хаддад-Майя — Паолини?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хаддад-Майя — Паолини?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хаддад-Майя — Паолини?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хаддад-Майя — Паолини?

    Коэффициенты букмекеров: на Хаддад-Майяя в этом матче можно поставить за 2.36, победу Паолини букмекеры предлагают за Паолини за 1.59.

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