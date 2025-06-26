ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Наир ТикнизянОтказал «Зениту» и уехал из России: Тикнизян — в «Црвене Звезде» Окленд Сити — Бока ХуниорсНовозеландские любители уходят красиво: «Окленд Сити» выстоял против «Боки Хуниорс» Андреас Шельдеруп«Бенфика» впервые обыграла «Баварию»: португальцы переписали историю и вышли из группы с первого места
  • 22:37
    • «Лион» понижен в Лигу 2 за нарушение финансовой отчётности
    Все новости спорта

    Сможет ли «Шарлотт» одолеть соперника в гостях?

    Спортинг Канзас-Сити — Шарлотт: прогноз на матч чемпионата США со ставкой за 2.40

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Спортинг Канзас-Сити» — «Шарлотт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спортинг Канзас-Сити»
    «Спортинг Канзас-Сити» встретится с «Шарлотт» в матче чемпионата США. Поединок пройдет 26 июня и начнется в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг Канзас-Сити» — «Шарлотт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 26 Июня 2025 года

    Спортинг Канзас Сити

  • Канзас Сити
    •  Спортинг Канзас Сити 03:30 Шарлотт

    Шарлотт

  • США. MLS
    •

    «Спортинг Канзас-Сити»

    Турнирное положение: Команда располагается на 13-й позиции в таблице Западной конференции чемпионата США, набрав за 18 туров 16 очков. «Спортинг» отстает от зоны плей-офф на 6 пунктов.

    На своем поле команда выступает далеко не лучшим образом, занимая такое же 13-е место в конференции по этому показателю. «Спортинг» набрал всего 8 баллов из 24-х возможных при родных трибунах.

    Спортинг Канзас Сити — Шарлотт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата США команда уступила «Далласу» со счетом 2:4, а до этого проиграла «Лос-Анджелес ФК» (1:3), провалив 2-й тайм.

    В последних 5-и встречах «Спортинг» обыграл только «Хьюстон Динамо» со счетом 3:1, а также еще дважды сыграл вничью с «Нью-Инглэнд Революшн» (3:3) и «Сан Диего» (0:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Шелтон (красная карточка) и Володер (травма).

    Состояние команды: «Спортинг» крайне редко побеждает в последнее время, а команде очень нужны очки для того, чтобы приблизиться к зоне плей-офф на Западе.

    В нынешнем сезоне у команды есть отличный форвард Деян Йовелич, который стабильно набирает результативные баллы. За 17 встреч нападающий забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: Команда занимает 9-ю строчку на Востоке с 25-ю баллами в копилке. «Шарлотт» находится в зоне плей-офф, но вся борьба за топ-9 еще впереди.

    В гостях, кстати, команда выступает куда хуже, чем дома. «Шарлотт» набрал всего 7 очков из 30-и возможных при чужих трибунах, занимая по этому показателю 12-е место в конференции.

  • Танк из «Ботафого», легенда Саудовской Аравии и еще четыре героя первой недели КЧМ
  • Их невозможно был не заметить в первых турах группового этапа
  • Вчера

    • Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Филадельфии Юнион» (1:2), пропустив решающий гол на 90+8-й минуте. До этого «Шарлотт» одолел «Торонто» (2:0).

    В последних 5-и встречах чемпионата США команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Шарлотт» уступил «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:4) и «Чикаго Файр» (1:4), а обыграл «Коламбус Крю» (3:2).

    Не сыграют: Агьеманг, Рим (оба — в сборной) и Бирн (травма).

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Шарлотт» начал сезон довольно удачно, а затем начал частенько проигрывать. Команда уже опустилась до 9-й позиции, рискуя вылететь из зоны плей-офф.

    «Шарлотт» сыграл против «Спортинг Канзас-Сити» 2 очных матча. В одном из них команды сыграли вничью (3:3), а в другом — «Шарлотт» одержал победу со счетом 3:2.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах «Спортинг» выиграл только 1 раз

    • «Шарлотт» трижды проиграл в последних 5-и встречах

    • В прошлом очном поединке «Шарлотт» обыграл «Спортинг» со счетом 3:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шарлотт» — 2.45, победа «Спортинга» — 2.65, ничья — за 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 сооветственно.

    Прогноз: Команды способны сыграть результативно.

    Ставка: Тотал 3.5 больше за 2.40.

    Прогноз: Можно предположить, что гости откроют счет. «Спортинг» далеко не лучшим образом выступает на своем поле, у «Шарлотт» будет шанс отличиться.

    Ставка: Первый гол забьет «Шарлотт» за 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спортинг Канзас-Сити — Шарлотт?

    Матч Спортинг Канзас-Сити — Шарлотт состоится 26 июня 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Спортинг Канзас-Сити — Шарлотт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал 3.5 больше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спортинг Канзас-Сити — Шарлотт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал 3.5 больше.» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спортинг Канзас-Сити — Шарлотт?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спортинг Канзас-Сити — Шарлотт?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шарлотт» — 2.45, победа «Спортинга» — 2.65, ничья — за 3.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Гваделупа — Гватемала
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Панама — Ямайка
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Эсперанс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Гондурас — Кюрасао
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Канада — Сальвадор
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Носкова — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Александрова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Биррелл — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Сонего — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Альбирекс Ниигата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йокогама Маринос — Токио
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Сан — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Спортинг Канзас-Сити — Шарлотт: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 26.06.202503:30. Сможет ли «Шарлотт» одолеть соперника в гостях?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры