Спортинг Канзас-Сити — Шарлотт: прогноз на матч чемпионата США со ставкой за 2.40

«Спортинг Канзас-Сити» встретится с «Шарлотт» в матче чемпионата США. Поединок пройдет 26 июня и начнется в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг Канзас-Сити» — «Шарлотт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спортинг Канзас-Сити»

Турнирное положение: Команда располагается на 13-й позиции в таблице Западной конференции чемпионата США, набрав за 18 туров 16 очков. «Спортинг» отстает от зоны плей-офф на 6 пунктов.

На своем поле команда выступает далеко не лучшим образом, занимая такое же 13-е место в конференции по этому показателю. «Спортинг» набрал всего 8 баллов из 24-х возможных при родных трибунах.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата США команда уступила «Далласу» со счетом 2:4, а до этого проиграла «Лос-Анджелес ФК» (1:3), провалив 2-й тайм.

В последних 5-и встречах «Спортинг» обыграл только «Хьюстон Динамо» со счетом 3:1, а также еще дважды сыграл вничью с «Нью-Инглэнд Революшн» (3:3) и «Сан Диего» (0:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Шелтон (красная карточка) и Володер (травма).

Состояние команды: «Спортинг» крайне редко побеждает в последнее время, а команде очень нужны очки для того, чтобы приблизиться к зоне плей-офф на Западе.

В нынешнем сезоне у команды есть отличный форвард Деян Йовелич, который стабильно набирает результативные баллы. За 17 встреч нападающий забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.

«Шарлотт»

Турнирное положение: Команда занимает 9-ю строчку на Востоке с 25-ю баллами в копилке. «Шарлотт» находится в зоне плей-офф, но вся борьба за топ-9 еще впереди.

В гостях, кстати, команда выступает куда хуже, чем дома. «Шарлотт» набрал всего 7 очков из 30-и возможных при чужих трибунах, занимая по этому показателю 12-е место в конференции.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Филадельфии Юнион» (1:2), пропустив решающий гол на 90+8-й минуте. До этого «Шарлотт» одолел «Торонто» (2:0).

В последних 5-и встречах чемпионата США команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Шарлотт» уступил «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:4) и «Чикаго Файр» (1:4), а обыграл «Коламбус Крю» (3:2).

Не сыграют: Агьеманг, Рим (оба — в сборной) и Бирн (травма).

Состояние команды: «Шарлотт» начал сезон довольно удачно, а затем начал частенько проигрывать. Команда уже опустилась до 9-й позиции, рискуя вылететь из зоны плей-офф.

«Шарлотт» сыграл против «Спортинг Канзас-Сити» 2 очных матча. В одном из них команды сыграли вничью (3:3), а в другом — «Шарлотт» одержал победу со счетом 3:2.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Спортинг» выиграл только 1 раз

«Шарлотт» трижды проиграл в последних 5-и встречах

В прошлом очном поединке «Шарлотт» обыграл «Спортинг» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шарлотт» — 2.45, победа «Спортинга» — 2.65, ничья — за 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 сооветственно.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно.

Ставка: Тотал 3.5 больше за 2.40.

Прогноз: Можно предположить, что гости откроют счет. «Спортинг» далеко не лучшим образом выступает на своем поле, у «Шарлотт» будет шанс отличиться.

Ставка: Первый гол забьет «Шарлотт» за 1.85.