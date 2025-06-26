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    Три очка для «Орландо Сити»?

    Сент-Луис Сити — Орландо Сити. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, МЛС, 26 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис Сити» — «Орландо Сити»
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    Луис Муриэль
    26 июня в 19-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сент-Луис Сити» и «Орландо Сити». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис Сити» — «Орландо Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 26 Июня 2025 года

    Сент-Луис Сити

  • США. Кубок
    •  Сент-Луис Сити 03:30 Орландо Сити

    Орландо Сити

  • Орландо
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    «Сент-Луис Сити»

    Турнирное положение: «Сент-Луис Сити» проводит бледноватый сезон. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Сент-Луис Сити» на 7 очков отстает от топ-9. А вот отличились игроки команды 17 результативными выстрелами.

    Сент-Луис Сити — Орландо Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сент-Луис Сити» не смог переиграть «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:3).

    До того команда потерпела поражение от «Портленд Тимберс» (1:2). А вот поединок с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» принес три очка (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Сент-Луис Сити» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сент-Луис Сити» на данном этапе выглядит не столь монолитно. Команда не побеждает 2 матча кряду.

    Причем «Сент-Луис Сити» лишь однажды противостоял «Орландо Сити». Почти два года назад команда уступила сопернику (1:2).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается подтянуться к зоне плей-офф.

    «Орландо Сити»

    Турнирное положение: «Орландо Сити» выглядит довольно выгодно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Орландо Сити» в 18 матчах чемпионата набрал 30 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Орландо Сити» одолел «Колорадо Рэпидс» (1:0).

    До того команда была бита «Чикаго Файр» (1:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще и от «Атланты» (2:3).

    При этом «Орландо Сити» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Орландо Сити» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 32 мяча в 18 поединках МЛС.

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    При этом «Орландо Сити» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от лидера конференции составляет 7 зачетных баллов.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Вот только стабильности результатов нет и в первом приближении.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Орландо Сити» до последней победы уступил дважды кряду

    • «Сент-Луис Сити» не побеждает 2 матча кряду

    • «Сент-Луис Сити» забивает в среднем чуть реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: «Орландо Сити» бьется за лидерство, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Орландо Сити» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сент-Луис Сити — Орландо Сити?

    Матч Сент-Луис Сити — Орландо Сити состоится 26 июня 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сент-Луис Сити — Орландо Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сент-Луис Сити — Орландо Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сент-Луис Сити — Орландо Сити?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сент-Луис Сити — Орландо Сити?

    Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.90.

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