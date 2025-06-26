Сент-Луис Сити — Орландо Сити. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, МЛС, 26 июня 2025 года

26 июня в 19-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сент-Луис Сити» и «Орландо Сити». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис Сити» — «Орландо Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сент-Луис Сити»

Турнирное положение: «Сент-Луис Сити» проводит бледноватый сезон. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Сент-Луис Сити» на 7 очков отстает от топ-9. А вот отличились игроки команды 17 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сент-Луис Сити» не смог переиграть «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:3).

До того команда потерпела поражение от «Портленд Тимберс» (1:2). А вот поединок с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» принес три очка (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Сент-Луис Сити» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сент-Луис Сити» на данном этапе выглядит не столь монолитно. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Сент-Луис Сити» лишь однажды противостоял «Орландо Сити». Почти два года назад команда уступила сопернику (1:2).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается подтянуться к зоне плей-офф.

«Орландо Сити»

Турнирное положение: «Орландо Сити» выглядит довольно выгодно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Орландо Сити» в 18 матчах чемпионата набрал 30 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Орландо Сити» одолел «Колорадо Рэпидс» (1:0).

До того команда была бита «Чикаго Файр» (1:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще и от «Атланты» (2:3).

При этом «Орландо Сити» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орландо Сити» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 32 мяча в 18 поединках МЛС.

При этом «Орландо Сити» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от лидера конференции составляет 7 зачетных баллов.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Вот только стабильности результатов нет и в первом приближении.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.

Статистика для ставок

«Орландо Сити» до последней победы уступил дважды кряду

«Сент-Луис Сити» не побеждает 2 матча кряду

«Сент-Луис Сити» забивает в среднем чуть реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Орландо Сити» бьется за лидерство, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Орландо Сити» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50