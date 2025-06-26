Миннесота Юнайтед — Хьюстон Динамо. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, МЛС, 26 июня 2025 года

26 июня в 19-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Миннесота Юнайтед» и «Хьюстон Динамо». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота Юнайтед» — «Хьюстон Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Миннесота Юнайтед»

Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» проводит вполне продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Миннесота Юнайтед» на 5 очков отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 28 результативным выстрелом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Миннесота Юнайтед» уступила «Сан-Диего» (2:4).

До того команда нанесла поражение «Сиэтл Саундерс» (3:2). А вот поединок с «Ванкувером» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Миннесота Юнайтед» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Миннесота Юнайтед» на данном этапе выглядит не столь монолитно. Команда все никак не обретет надлежащую стабильность.

Причем «Миннесота Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Хьюстон Динамо». В пяти последних очных поединках команда добыла одну викторию при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона соперника нынче не блещет монолитностью.

«Хьюстон Динамо»

Турнирное положение: «Хьюстон Динамо» выглядит довольно скромно. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Хьюстон Динамо» в 18 матчах чемпионата набрал 20 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Хьюстон Динамо» уступил «Монреалю» (1:3).

До того команда была бита «Спортингом» Канзас-Сити (1:3). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Нью-Йорк Сити» (3:0).

При этом «Хьюстон Динамо» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хьюстон Динамо» не столь преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 23 мяча в 18 поединках МЛС.

При этом «Хьюстон Динамо» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от топ-9 составляет всего 2 зачетных балла.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Вот только проиграла она в двух последних матчах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена прервать свой неудачный сериал.

Статистика для ставок

«Хьюстон Динамо» уступил в 2 своих последних матчах

«Миннесота Юнайтед» пропускает в среднем чуть чаще гола за матч

«Хьюстон Динамо» уже почти 2 года не проигрывает «Миннесоте»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Миннесота» бьется за лидерство, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Миннесоты» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25