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    «Миннесота» совершит блицкриг

    Миннесота Юнайтед — Хьюстон Динамо. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, МЛС, 26 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота Юнайтед» — «Хьюстон Динамо»
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    Келвин Йебоа
    26 июня в 19-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Миннесота Юнайтед» и «Хьюстон Динамо». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота Юнайтед» — «Хьюстон Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 26 Июня 2025 года

    Миннесота Юнайтед

  • США. MLS
    •  Миннесота Юнайтед 03:30 Хьюстон Динамо

    Хьюстон Динамо

  • Хьюстон
    •

    «Миннесота Юнайтед»

    Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» проводит вполне продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Миннесота Юнайтед» на 5 очков отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 28 результативным выстрелом.

    Миннесота Юнайтед — Хьюстон Динамо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Миннесота Юнайтед» уступила «Сан-Диего» (2:4).

    До того команда нанесла поражение «Сиэтл Саундерс» (3:2). А вот поединок с «Ванкувером» завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Миннесота Юнайтед» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Миннесота Юнайтед» на данном этапе выглядит не столь монолитно. Команда все никак не обретет надлежащую стабильность.

    Причем «Миннесота Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Хьюстон Динамо». В пяти последних очных поединках команда добыла одну викторию при трех поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона соперника нынче не блещет монолитностью.

    «Хьюстон Динамо»

    Турнирное положение: «Хьюстон Динамо» выглядит довольно скромно. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хьюстон Динамо» в 18 матчах чемпионата набрал 20 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Хьюстон Динамо» уступил «Монреалю» (1:3).

    До того команда была бита «Спортингом» Канзас-Сити (1:3). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Нью-Йорк Сити» (3:0).

    При этом «Хьюстон Динамо» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хьюстон Динамо» не столь преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 23 мяча в 18 поединках МЛС.

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    При этом «Хьюстон Динамо» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от топ-9 составляет всего 2 зачетных балла.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Вот только проиграла она в двух последних матчах.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена прервать свой неудачный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Хьюстон Динамо» уступил в 2 своих последних матчах

    • «Миннесота Юнайтед» пропускает в среднем чуть чаще гола за матч

    • «Хьюстон Динамо» уже почти 2 года не проигрывает «Миннесоте»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: «Миннесота» бьется за лидерство, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Миннесоты» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Миннесота Юнайтед — Хьюстон Динамо?

    Матч Миннесота Юнайтед — Хьюстон Динамо состоится 26 июня 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Хьюстон Динамо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Миннесота Юнайтед — Хьюстон Динамо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Миннесота Юнайтед — Хьюстон Динамо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Миннесота Юнайтед — Хьюстон Динамо?

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.00.

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    Миннесота Юнайтед — Хьюстон Динамо: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 26.06.202503:30. «Миннесота» совершит блицкриг
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