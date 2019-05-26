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    Насколько результативным будет игра Италии и Эквадора?

    Эквадор U20 — Италия U20. Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 26 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Эквадора Прогнозы на сборную Италии Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз на Эквадор U20 — Италия U20
    Лука Пеллегрини
    В рамках ЧМ-2019 до 20 лет встретятся представители группы B. Речь идет о матче молодежных сборных Эквадора и Италии. Местом проведения поединка выбран город Быдгощ со стадионом Zdzisław Krzyszkowiak Stadium. Начало матча в 19:00 мск. Прогноз на Эквадор U20 — Италия U20.
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    Футбол. U20 ЧМ-2019. Группа B 26 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    Эквадор U20

    Для Эквадора этот мундиаль начался с ничьи. Латиноамериканская сборная встретилась с японцами и по итогу сыграла вничью 1:1. Таким образом, эквадорцы вышли на 2 место. Отставание от Италии составляет 2 пункта, поэтому в случае победы хозяева поля смогут стать главным претендентом на выход из группы с первой позиции.

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    Что касается результатов, то победить «триколоры» не могут уже вторую игру подряд. Перед мировой с Японией было поражение от Южной Кореи в рамках товарищеского поединка (0:1). До этого коллектив провел 9 матчей в чемпионате Южной Америки, где одержал 6 побед, дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

    Молодежка Эквадора мало пропускает. Уже 9 игр кряду команде не забивают больше 1 гола, причем в 4 случаях ворота «трехцветных» оставались «сухими».

    Италия U20

    Пока что итальянцы лидеру группе В и в случае победы они гарантируют себе выход в плей-офф с первой позиции.

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    В первом круге команда встречалась с Мексикой. У другого представителя латиноамериканского футбола удалось выиграть 1:2. Таким образом, молодая Squadra Azzurra не только добыла важные 3 очка, но и прервала свою 3-матчевую серию поражений и 6-матчевую серию без побед.

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  • 23/05/2019

    • За последние 2 года это будет лишь третья игра с латиноамериканской командой. Предыдущие 2 поединка оказались для «лазурных» успешными. Кроме Мексики Италия обыграла Уругвай на ЧМ-2017 U20 в борьбе за 3 место.

    Прогноз

    Вполне заметный перевес на стороне номинальных гостей — 4.10 на победу южноамериканской сборной и 2.02 на победу европейцев.

    Это будет первая очная встреча двух данных команд. Сложно предсказать развитие событий. Эквадор мало пропускает, а Италия играет очень нестабильно. Будем ставить на результативность игры. Мы прогнозируем упорную борьбу и не много забитых голов. Рекомендуемая ставка — будет забито 2-3 гола. Коэффициент составляет 2.08. 0

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    Эквадор U20 — Италия U20. Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 26 мая 2019 года. Прогноз на Эквадор U20 — Италия U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08
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