«Барселона» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.80) и ставки на финал Кубка Испании 25 мая 2019 года

В субботу, 25 мая «Барселона» в рамках финального матча Кубка Короля сыграет с «Валенсией». Встреча пройдет в Севилье, на арене «Бенито Вильямарин» и начнется в 22:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Валенсия».

«Барселона»

Каталонцы в полуфинале Кубка Короля прошли мадридский «Реал», на своем поле сыграв вничью 1:1, а на выезде разгромив соперника со счетом 3:0.

«Барса» досрочно выиграла чемпионата Испании, а вот из Лиги чемпионов вылетела в полуфинале, победив дома «Ливерпуль» со счетом 3:0, но затем уступив в Англии 0:4.

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После этого каталонцы скомкано провели концовку сезона, победив на своем поле «Хетафе» (2:), но на выезде не сумев справиться с «Эйбаром» в последнем туре — 2:2.

«Барса» в 38 турах Примеры забила 90 голов и пропустила 36 мячей. Лучший бомбардир — Лионель Месси с 36 голами. Команде не поможет Луис Суарес.

В прошлом сезоне команды встречались в 1/2 финала Кубка — «Барселона» выиграла оба матча: 1:0 дома и 2:0 в гостях.

«Валенсия»

Левантийцы в полуфинале Кубка одолели «Бетис», сыграв на выезде со счетом 2:2 (проигрывая по ходу встречи 0:2), а на своем поле победив со счетом 1:0.

В мае «Валенсия» вылетела из Лиги Европы, уступив в полуфинале «Арсеналу» после двух поражений: со счетом 1:3 в Лондоне и со счетом 2:4 дома.

После этого в рамках Примеры подопечные Марселино обыграли «Алавес» (3:1) дома и «Вальядолид» (2:0) в гостях.

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С 61 очком «Валенсия» финишировала на 4-м месте в чемпионате, завоевав путевку в Лигу чемпионов.

Разница мячей 51-35, лучший бомбардир Даниэль Парехо с 9 голами. Команде не поможет Денис Черышев.

В чемпионате Испании «Валенсия» дважды сыграла вничью с «Барсой»: 1:1 дома и 2:2 в гостях.

В прошлом сезоне в рамках Примеры левантийцы дома сыграли 1:1, на выезде уступив 1:2.

Прогноз

Букмекеры считают «Барселону» фаворитом матча. На победу каталонской команды в основное время дается коэффициент 1,65, тогда как на ничью — 4,20, а на успех «Валенсии» — 4,90.

На победу «Барселоны» в Кубке дают коэффициент 1,30, а на удачу «Валенсии» — 3,35.

После провала на «Энфилде» каталонцам позарез нужна победа, чтобы смыть дурной привкус от концовки сезона (чемпионство к тому времени уже было выиграно). Кубок «Барселона» не упустит, а Месси, который плакала после матча в Англии, наверняка будет рвать и метать на поле.

Встреча, скорее всего получится результативной и отличиться сумеют обе команды. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют» за 1,60. 0