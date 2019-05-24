«Ним» — «Лион». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая 2019 года

В рамках 38 тура Лиги 1 «Ним» сыграет дома против «Лиона». Матч будет проводиться на стадионе «Стад де Костьер» и начнется в 22:05 по мск. Прогноз на «Ним» — «Лион».

«Ним»

«Крокодилы» провели 37 матчей и набрали в этих встречах 53 очка, которые позволяют им находится на 7-й позиции в турнирной таблице Лиги 1.

«Красно-белые» начали апрель с победы над «Каном» (2:0), прервав 4-матчевую безвыигрышную серию, где было три поражения и одна ничья.

Далее последовали победа над «Ренном» (3:1) дома, поражение на выезде от «Марселя» (1:2) и три очка по итогу встречи с «Бордо» (2:1) в родных стенах.

Завершила апрель команда разгромным поражением от «Лилля» (0:5), однако затем удалось реабилитироваться в гостях у «Реймса» — 3:0. После чего «Ним» также обыграл «Монако» (1:0).

Несмотря на отсутствие конкретных задач, новичок Лиги 1 продолжает добывать очки и уже давно может не думать о понижении в классе, не проигрывая в трех поединках.

«Лион»

«Лион» за тур до финиша чемпионата занимает третье место в зоне Лиги чемпионов. У команды Брюно Женезио в активе 69 очков.

«Ткачи» на шесть очков отстают от идущего вторым «Лилля» и на четыре балла опережают «Сент-Этьен». Они уже вне зоны досягаемости, добыв путевку в главный еврокубок в прошлом туре.

После двух кряду поражений в Лиге 1 коллектив обыграл «Анже» (2:1), «Бордо» (3:2) и разошелся миром с «Лиллем» (2:2). Затем ему удалось разгромить «Марсель» (3:0) и «Кан» (4:0), доведя беспроигрышную серию до пяти матчей.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех хозяев оценивается в 3,60, а ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 2,70. 0