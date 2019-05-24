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    Прервется ли беспроигрышная серия «Лиона»?

    «Ним» — «Лион». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ним Прогнозы на Лион
    Прогноз на «Ним» — «Лион»
    «Лион» уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов
    В рамках 38 тура Лиги 1 «Ним» сыграет дома против «Лиона». Матч будет проводиться на стадионе «Стад де Костьер» и начнется в 22:05 по мск. Прогноз на «Ним» — «Лион».
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.85
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    «Ним»

    «Крокодилы» провели 37 матчей и набрали в этих встречах 53 очка, которые позволяют им находится на 7-й позиции в турнирной таблице Лиги 1.

    «Красно-белые» начали апрель с победы над «Каном» (2:0), прервав 4-матчевую безвыигрышную серию, где было три поражения и одна ничья.

    Далее последовали победа над «Ренном» (3:1) дома, поражение на выезде от «Марселя» (1:2) и три очка по итогу встречи с «Бордо» (2:1) в родных стенах.

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    Завершила апрель команда разгромным поражением от «Лилля» (0:5), однако затем удалось реабилитироваться в гостях у «Реймса» — 3:0. После чего «Ним» также обыграл «Монако» (1:0).

    Несмотря на отсутствие конкретных задач, новичок Лиги 1 продолжает добывать очки и уже давно может не думать о понижении в классе, не проигрывая в трех поединках.

    «Лион»

    «Лион» за тур до финиша чемпионата занимает третье место в зоне Лиги чемпионов. У команды Брюно Женезио в активе 69 очков.

    «Ткачи» на шесть очков отстают от идущего вторым «Лилля» и на четыре балла опережают «Сент-Этьен». Они уже вне зоны досягаемости, добыв путевку в главный еврокубок в прошлом туре.

    После двух кряду поражений в Лиге 1 коллектив обыграл «Анже» (2:1), «Бордо» (3:2) и разошелся миром с «Лиллем» (2:2). Затем ему удалось разгромить «Марсель» (3:0) и «Кан» (4:0), доведя беспроигрышную серию до пяти матчей.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех хозяев оценивается в 3,60, а ничья — в 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 2,70. 0

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    «Ним» — «Лион». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая 2019 года. Прогноз на «Ним» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.70
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