«Марсель» — «Монпелье». Прогноз (к. 2.87) и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая 2019 года

В рамках 38 тура Лиги 1 «Марсель» сыграет дома против «Монпелье». Матч будет проводиться на стадионе «Оранж Велодром» и начнется в 22:05 по мск. Прогноз на «Марсель» — «Монпелье».

«Марсель»

«Марсель» подходит к матчу заключительного тура на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Подопечные Руди Гарсии, который уходит по завершения сезона, имеют в активе 58 очков.

Провансальцы на один балл отстают от идущего пятым «Монпелье», у которого 59 пунктов, и на семь — от «Сент-Этьена».

Последний и забрал последнюю путевку от Франции в Лигу Европы этого сезона, поэтому большого турнирного значения грядущий поединок не имеет.

В последних турах «Олимпик» не демонстрировал стабильной игры — три победы в шести матчах и лишь три — в девяти. Благодаря виктории над «Тулузой» (5:2) в прошлом туре он прервал трехматчевую безвыигрышную серию.

«Монпелье»

«Монпелье» уже не претендует на Лигу Европы, поскольку отстал от «Сент-Этьена» на уже не отыгрываемые за тур до конца первенства шесть очков. Но только на один балл от него отстает его грядущий оппонент.

Расклад таков, что 6-ю и 7-ю путевку в еврокубки за собой застолбили победители Кубка Франции и Кубка Лиги соответственно — «Ренн» и «Старсбург». Поэтому кроме сугубо пятого места на кону игры ничего не осталось.

Уже шесть туров «Паладины» выступают без поражений — четыре победы и две ничьи. Тем не менее, в предыдущих трех поединках команда Мишеля дер Закаряна выиграла лишь раз — у «Сент-Этьена» (1:0).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей и ничья оцениваются в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Марсель» выиграет, и обе команды забьют за 2,87. 0