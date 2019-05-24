«Марсель» — «Монпелье». Прогноз (к. 2.87) и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая 2019 года

«Марсель»
«Марсель» подходит к матчу заключительного тура на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Подопечные Руди Гарсии, который уходит по завершения сезона, имеют в активе 58 очков.
Провансальцы на один балл отстают от идущего пятым «Монпелье», у которого 59 пунктов, и на семь — от «Сент-Этьена».
Последний и забрал последнюю путевку от Франции в Лигу Европы этого сезона, поэтому большого турнирного значения грядущий поединок не имеет.
В последних турах «Олимпик» не демонстрировал стабильной игры — три победы в шести матчах и лишь три — в девяти. Благодаря виктории над «Тулузой» (5:2) в прошлом туре он прервал трехматчевую безвыигрышную серию.
«Монпелье»
«Монпелье» уже не претендует на Лигу Европы, поскольку отстал от «Сент-Этьена» на уже не отыгрываемые за тур до конца первенства шесть очков. Но только на один балл от него отстает его грядущий оппонент.
Расклад таков, что 6-ю и 7-ю путевку в еврокубки за собой застолбили победители Кубка Франции и Кубка Лиги соответственно — «Ренн» и «Старсбург». Поэтому кроме сугубо пятого места на кону игры ничего не осталось.
Уже шесть туров «Паладины» выступают без поражений — четыре победы и две ничьи. Тем не менее, в предыдущих трех поединках команда Мишеля дер Закаряна выиграла лишь раз — у «Сент-Этьена» (1:0).
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей и ничья оцениваются в 4,00.
Рекомендуем ставить на то, что «Марсель» выиграет, и обе команды забьют за 2,87. 0