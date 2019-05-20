«Лацио» — «Болонья». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 20 мая

В понедельник, 20 мая, «Лацио» на своем поле примет «Болонью» в рамках 37-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Риме, начнется на 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Лацио» — «Болонья».

«Лацио»

Римский «Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 58 очков.

«Орлы» уже обеспечили себе участие в следующем сезоне Лиги Европы благодаря триумфу в Кубке Италии, поэтому оставшиеся два тура в Серии А не имеют для них большого значения.

На прошлой неделе подопечные Симоне Индзаги в гостях обыграли «Кальяри» (2:1), хотя перед этим у себя дома уступили «Аталанте» (1:3).

Календарь и таблица Серии А

После травм у «Лацио» восстанавливаются Валон Бериша и Джордан Лукаку. Штефан Раду отбывает дисквалификацию.

«Болонья»

Футболисты «Болоньи» расположились на 14-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 40 очками.

«Красно-синие» пока не обеспечили себе сохранение прописки в элитном дивизионе, но за два тура до завершения первенства оторвались от зоны вылета сразу на пять баллов.

В четырех последних матчах команда Синиши Михайловича обыграла «Сампдорию» (3:0), «Эмполи» (3:1) и «Парму» (4:1), а также проиграла «Милану» (1:2).

Все прогнозы на Серию А

У «Болоньи» дисквалифицирован Митчелл Дейкс, а Федерико Маттиелло восстанавливается после травмы.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лацио» — 2.10, победа «Болоньи» — 3.90, ничья — 3.40.

«Орлы» уже выполнили все задачи на сезон. «Красно-синие» тоже, вполне вероятно, избегут вылета. Это значит, что команды, которые любят атаковать, будут действовать смело и открыто.

Исходя из вышесказанного, мы бы присмотрелись к ставке «тотал голов больше 2,5» за 1.75.

Ждем голов от обеих команд, поэтому ставка «обе команды забьют и тотал голов больше 2,5» за 1.95 тоже не лишена смысла. 0