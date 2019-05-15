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    Останется ли «Витесс» в пятерке?

    «ВВВ Венло» — «Витесс». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата Голландии 15 мая 2019 года

    УЕФА
    Прогноз на «ВВВ Венло» — «Витесс»
    Леонид Слуцкий
    В среду, 15 мая, в поединке 34-го тура голландской Эредивизии «ВВВ Венло» на своем поле сыграет с арнемским «Витессем». Начало игры — в 20:30 по мск. Прогноз на «ВВВ Венло» — «Витесс».

    «ВВВ Венло»

    «ВВВ Венло» за тур до конца голландского первенства с 41 очком расположился на 12-й строке в турнирной таблице Эредивизии.

    На данный момент у клуба из Венло 4-матчевая беспроигрышная серия, где он две встречи выиграл и столько же игр свел вничью.

    Одолел в домашнем поединке «Де Графсхап» (4:1) и «Зволле» (4:2) в гостях в последнем туре чемпионата. Расписал выездные мировые с «Фортуной» С (1:1) и «Херенвеном» (2:2).

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  • 12/05/2019

    • В 16-ти домашних матчах текущей Эредивизии «Венло» добыл семь побед, три ничейных результата и шесть поражений, соотношение мячей — 24:22.

    «Витесс»

    Команда Леонида Слуцкого перед последним туром Эредивизии с 50 очками разместилась на пятой позиции, которая дает право на участие в плей-офф за путевку в Лигу Европы. Выпасть из этой зоны они уже не смогут.

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    «Желто-черные» за последние семь встреч уступили только один раз, проиграв на выезде «Аяксу» со счетом 2:4. Также в этот период клуб из Арнема четыре раза сыграл вничью и две игры выиграл.

    16-ть выездных встреч этого сезона Эрадивизии принесли «Витессу» всего лишь три виктории, пять ничьих и восемь поражений, разница забитых и пропущенных — 22:25.

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    В первом круге «Витесс» в Арнеме обыграл «Венло» со счетом 2:1, а в минувшем чемпионате обе встречи закончились вничью (2:2 и 1:1).

    Прогноз на «ВВВ Венло» — «Витесс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 1.85.

    На победу хозяев дают — 3.80, ничья оценена — в 4.00.

    «Венло» неплохо выступает на своей арене, уступая в основном только лидерам чемпионата. И так как, игра не будет иметь большого турнирного значения, можно поставить на непроигрыш хозяев.

    Еще предлагаем поставить — обе забьют. 0

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    «ВВВ Венло» — «Витесс». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата Голландии 15 мая 2019 года. Прогноз на «ВВВ Венло» — «Витесс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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