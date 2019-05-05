«Наполи» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч 35 тура чемпионата Италии 5 мая 2019 года

В 35 туре Серии А состоится встреча «Наполи» и «Кальяри». Матч проведут 5 мая на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Начало противостояния в 21:30 мск. Прогноз на «Наполи» — «Кальяри».

«Наполи»

«Неаполитанцы» точно попадают в Лигу чемпионов, однако пока еще есть теоретическая вероятность того, что они могут потерять серебро. «Наполи» имеет 70 очков, а у «Интера» 62 балла. Если хозяева проиграют во всех оставшихся четырех встречах, а «миланцы» наоборот, наберут по 3 пункта, то именно они и займут второе место.

Нельзя сказать, что «бело-голубые» расслабились и стали проигрывать всем подряд. В прошлом утре они выиграли у «Фрозиноне». Правда перед этим «Аталанта» сумела увезти из Неаполя 3 очка, выиграв 1:2. Еще раньше «Наполи» выиграл у «Кьево» 1:3, и расписал мировую с «Дженоа» 1:1.

Календарь и таблица Серии А

Особенно важно отметить, что на «Сан-Паоло» клуб не может выиграть уже два матча кряду. «Адзурри» однозначно постараются исправить ситуацию.

По травмированным ситуация такая, что в заявку могут не попасть три футболиста. Это Максимович, Кирикеш и Диавара. Однако их вполне есть, кем заменить.

«Кальяри»

«Кальяри» уже набрал 40 очков и расстояние до зоны вылета составляет баллов. В теории гости еще могут вылететь, но это очень маловероятно. «Сардинийцам» достаточно хотя бы раз набрать 3 балла или два раза сыграть вничью. «Наполи» они точно попытаются испортить настроение.

Последний матч, который сыграл «Кальяри», был неудачным. Там «островитяне» уступили «Роме» 3:0. Хотя перед этим фиаско команде удалось 3 поединка кряду продержаться без поражений — 2 победы и ничья.

В гостях, если считать только последние три встречи, «Кальяри» выступает не так уж и плохо. Один раз клуб выиграл, один раз сыграл вничью и в прошлый раз проиграл. В 5 из 6 выездных матчей коллектива заканчивались с тоталом больше 2.5.

Кастро, Бирса и Жоао Педро травмированы. К ним можно добавить Рагнара Клавана.

Прогноз

Букмекеры полностью отдают свое предпочтение «Наполи». Победу этого клуба они оценивают коэффициентом 1.27. Победа «Кальяри» сопровождается коэффом 11.0. Цифра 6.40 установлена в колонке с ничейным исходом.

«Наполи» выиграл 6 очных противостояний с «Кальяри» подряд. Но если предпоследняя игра завершилась с разгромным счетом 0:5, то в прошлый раз «неаполитанцы» выиграли благодаря одному забитому голу. На «Сан-Паоло» хозяева побеждали в 5 из 6 матчей против «сардинийцев». Один раз была ничья.

Ставим на победу «Наполи» и тотал больше 2.5. Двойной исход оценивается коэффом 1.70. 0