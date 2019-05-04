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    Отложит ли «Факел» выход «Тамбова» в РПЛ?

    «Тамбов» — «Факел». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч ФНЛ 4 мая 2019 года

    ФНЛ Футбол России Тамбов Факел
    Прогноз на «Тамбов» — «Факел»
    Иван Олейников
    В субботу, 4 мая, в матче 35-го тура первенства первого российского дивизиона «Тамбов» на своем поле примет воронежский «Факел». Начало игры — в 18:15 по мск. Прогноз на «Тамбов» — «Факел».

    «Тамбов»

    Тамбовскому клуба для выхода в элиту российского футбола нужно в оставшихся матчах набрать четыре очка, либо победит в предстоящей игре и ждать осечки «Томи».

    В последних пяти поединках первой лиги «красно-синие» добыли только одну победу, обыграв дома в 33-м туре «Шинник» со счетом 1:0.

    Еще в этот период «горожане» три встречи свели вничью. Расписали гостевые мировые с «Томью» (1:1), курским «Авангардом» (0:0) и «Спартаком-2» (2:2), а также крупно уступили на своей территории ФК «Сочи» (0:3).

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    • В 16-ти домашних встречах текущего сезона ФНЛ «Тамбов» заработал девять викторий, четыре ничьи и три поражения, разница забитых и пропущенных — 28:16.

    «Факел»

    Воронежский коллектив за четыре тура до конца первенства занимает с 38 очками 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.

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    «Сине-белые» имеют такие же показатели, как и их предстоящий противник (+1=3-1). Одолеть удалось в гостях «Краснодар-2» со счетом 2:1.

    Разошлись миром с «Армавиром» (0:0) и «Тюменью» (1:1) на своей территории, а также с «Мордовией» (1:1) в Саранске. Уступили на домашней арене «СКА-Хабаровск» — 1:3.

    Все прогнозы на футбол

    «Факел» в 17-ти гостевых встречах ФНЛ добыл четыре победы, три поединка закончил вничью и десять раз проиграл, разница мячей — 15:23.

    В первом круге игра в Воронеже закончилась без голов. В минувшем сезоне «Тамбов» дважды выиграл (1:0 и 2:1).

    Прогноз на «Тамбов» — «Факел»

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.25.

    На победу гостей дают — 12.50, ничья оценена — в 5.90.

    Прогнозируем, что «Факел», который ведет борьбу за сохранение прописки в ФНЛ, даст бой «Тамбову», почти обеспечившему себе путевку в РПЛ. Предлагаем поставить на гостей с форой.

    Еще можно поставить на то, что клуб из Воронеже сможет забить гол. 0

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    «Тамбов» — «Факел». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч ФНЛ 4 мая 2019 года. Прогноз на «Тамбов» — «Факел». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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