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    «Бавария» приблизит свое чемпионство и отправит «96» во вторую Бундеслигу

    «Бавария» — «Ганновер». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Германии 4 мая 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Бавария Ганновер 96
    Прогноз на «Бавария» — «Ганновер»
    Роберт Левандовский
    В субботу, 4 мая, в поединке 32-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на «Альянц Арене» примет «Ганновер». Начало игры — в 16:30 по Москве. Прогноз на «Бавария» — «Ганновер».

    «Бавария»

    За три тура до конца немецкого первенства мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, имея в своем активе 71 очко после 31-го матча и опережают вторую «Боруссию» Д на два балла.

    Гостевой ничьей с «Нюрнбергом» (1:1) в минувшем игровом дне чемпионата страны, подопечные Ковача прервали свою 5-матчевую победную серию с учетом всех турниров.

    В этом отрезке «красные» праздновали две виктории в Кубке Германии. На стадии 1/4 финала они одолели второлиговый «Хайденхайм» (5:4) и в полуфинальной встрече обыграли «Вердер» (3:2).

    В играх Бундеслиги баварцы переиграли на своей территории дортмундскую «Боруссию» (5:0) и «Вердер» (1:0), а также «Фортуну» со счетом 4:1 на выезде.

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    • В 15 домашних играх этого розыгрыша немецкого первенства «Бавария» выиграла в 11 из них, три встречи свела вничью и один матч проиграла, разница мячей — 41:12. На данный момент у нее девять победных поединков кряду в родных пенатах.

    В лазарете команды находятся Боатенг, Роббен и Нойер.

    «Ганновер»

    «96» с 18 баллами находятся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Даже до стыковых игр им недостает шести пунктов.

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    Дружина Томаса Долля в последних двух матчах Бундеслиги набрала четыре очка — сыграла вничью с «Гертой» (0:0) в Берлине и обыграла дома «Майнц» (1:0).

    До этих встреч клуб из Нижней Саксонии проиграл в восьми поединках кряду, пропустив за этот период 27 мячей, а забив только пять.

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    «Ганновер» в этом сезоне Бундеслиги на выезде не побеждал, сыграл пять раз вничью и десять встреч проиграл, разница забитых и пропущенных — 14:40.

    «Бавария» в первом круге разгромила «Ганновер» на его поле со счетом 4:0. В минувшем сезоне мюнхенцы также выиграли обе встречи (3:1 и 3:0).

    Прогноз на «Бавария» — «Ганновер»

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа «Баварии» — 1.05, победа «Ганновера» — 40.00, ничья — 18.50.

    Прогнозируем, что хозяева, ведущие борьбу за Серебряную Салатницу крупно обыграют своего соперника, который уже одной ногой во второй Бундеслиге.

    Также еще предлагаем поставить — оба тайма ТБ 1.5 гола. 0

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    «Бавария» — «Ганновер». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Германии 4 мая 2019 года. Прогноз на «Бавария» — «Ганновер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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