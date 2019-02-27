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    Пройдет ли «Барселона» «Реал» на пути в финал Кубка Испании?

    «Реал» — «Барселона». Прогноз (к. 4.20) на кубок Испании по футболу 27 февраля 2019 года

    Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Барселона
    Прогноз на «Реал» — «Барселона»
    Гарет Бэйл
    В ответном поединке полуфинала Кубка Испании «Реал» примет «Барселону». Игра состоится на «Сантьяго Бернабеу» 27 февраля в 23.00 мск. Прогноз на «Реал» — «Барселона».
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    «Реал»

    В первой игре полуфинала Кубка Испании «Реал» увез результативную ничью 1:1 из столицы Каталонии. Тем самым у мадридцев есть небольшое преимущество перед домашней встречей.

    По итогам 25-ти туров национального чемпионата подопечные Сантьяго Солари закрепились на третьей строчке с 48 очками. Отставание от лидера в лице своего соперника в полуфинале составляет девять баллов.

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    В 10-ти предыдущих матчах во всех турнирах королевский клуб потерпел только одно поражение — от «Жироны» (1:2) в Примере. Между тем, в восьми поединках команда одержала восемь побед и в одном случае довольствовалась ничьей.

    «Барселона»

    В первой части дуэли «Барселона» не сумела добыть хороший результат, хотя принимала оппонента на своем поле. Справедливости ради, нужно отметить, что тогда в основе из-за травмы не появился Лионель Месси, который вышел на замену после перерыва, но все равно был явно не в форме.

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    После 25-ти туров испанской Примеры каталонский коллектив уверенно возглавляет турнирную таблицу. Его отрыв от ближайшего преследователя «Атлетико» составляет семь пунктов.

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    • Подопечные Эрнесто Вальверде не знают поражений во всех турнирах вот уже восемь поединков. Между тем, они аж четыре раза позволили себе сыграть вничью при четырех победах.

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,45, их проход — 1,80, тогда как успех хозяев оценивается в 2,70, их проход — 1,91, а ничья — в 3,60.

    Итоговый прогноз на матч «Реал» — «Барселона»: «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0

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    Прогноз на «Реал» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
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