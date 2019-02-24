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    Месси неудержим, но «Барселона» слишком от него зависима

    Реакция прессы на матч «Севилья» — «Барселона»

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    Накануне в 25-м туре испанской Примеры «Барселона» одолела «Севилью» со счетом 4:2. Публикуем самые интересные комментарии в медиа об этом матче.
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    Месси снова выручил «Барселону»

    «Отрыв "Барселоны" теперь снова измеряется 10 очками, а значит "Атлетико" нужна победа над "Реал Сосьедадом" в воскресенье, чтобы сохранить давление на лидера. Этот успех также должен оказать положительное влияние на каталонцев, которых ожидает непростая неделя, в течение которой они дважды нанесут визит к "Реалу" — сперва в Кубке Испании, а затем в чемпионате. Между тем, поражение — это особенно плохие новости для "Севильи", ведь она выпала из зоны Лиги чемпионов, пропустив на четвертую строчку "Хетафе", победивший накануне», — отмечает в материале Goal.com Джо Райт.

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    • «Тем временем, Лионель Месси забил уже 23 мяча в 21-м поединке против андалусцев во всех турнирах. В то время, как его партнеры терпели неудачи в попытках забить хозяевам поля, аргентинец снова обеспечил разницу между ничьей и победой. Стартовый состав не помогал Жорди Альбе, если говорить о защите с помощью Ивана Ракитича, ведь оба гола "рохибланкос" пришли именно с его зоны, где никого не оказывалось».

    «Реал» должна беспокоить форма Месси

    «У "Барселоны" есть джокер в рукаве: когда бы ни усложнялась для нее игра, она достает его и все исправляет, и субботний матч это в той или иной мере обобщает. "Севилья" была сильнее в первой половине поединка, ведь она была быстрее, хорошо действовала коллективно и использовала свои шансы у чужих ворот — есть большая разница между этой командой на ее поле и в гостях. Накануне мы видели домашнюю версию андалусцев, и полтора часа она переигрывала гостей, но в итоге осталась ни с чем», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

    «Все потому, что у "Барселоны" есть Месси, который умен в использовании пространства и, как сказал когда-то Мендилибар, умеет "парковаться в любом месте", ведь способен появиться из ниоткуда, даже ощущая опеку, неся в себе внезапную угрозу, и кроме хет-трика у него нашлось время для ассиста своему другу Луису Суаресу, который, должно быть, оценил это после голевой "засухи". Это была сенсационная игра от аргентинца: его небольших, но влиятельных действий хватило, чтобы потопить соперника. Теперь грядущее "Класико" в среду, вероятно, становится самым интересным, и "Реал" это всерьез беспокоит, тогда как судьба чемпионства уже решена».

    Замены Вальверде помогли «Барселоне» выиграть

    «Месси медленно начинал матч, что усилило сомнения о его физической готовности после недавней травмы, однако после того, как он потерял снаряд в эпизоде с первым голом "Севильи", Лео отверг эти сомнения, выдав триумфальное выступление. Это его уже 50-й хет-трик, и он забил 25 мячей в этом сезона, а значит он вовремя набирает форму перед визитом к "Реалу" в Мадрид. Наставнику каталонцев Эрнесто Вальверде также стоит отдать должное за его проактивные замены в перерыве, когда выпустил Усмана Дембеле и Серхи Роберто», — рассуждает в материале ESPN Сэм Марсден.

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    • «Иван Ракитич и [еще один появившийся на замену исполнитель] Карлес Аленья также положительно повлияли на игру. Теперь "блауграна" будет очень сложно упустить чемпионство. Тем не менее, такого выступления от "Барселоны", какое было с ее стороны в первом тайме, было трудно ожидать: это стало продолжением серии невзрачных матчей каталонцев в виде четырех ничьих и одной победы в пяти поединках до визита в Севилью. Оборона, которая прибавила в сравнении с декабрем, особенно провалилась в эпизодах с двумя голами хозяев».

    Коутиньо и Видаль снова не оправдывают ожиданий

    «Хотя ошибки в обороне были серьезными, то, как работает атака каталонцев, является проблемой, которая тревожно и часто повторяет. Полузащита не генерирует атакующую игру, в связи с чем в фокусе снова находятся два исполнителя — Филиппе Коутиньо и Артуро Видаль, что не впервой, ведь они оба были под пристальным вниманием весь сезон. Ситуация с бразильцем очень тревожна, поскольку Вальверде показал ему всю возможную уверенность, но тот все еще не отреагировал, и против "Севильи" снова провел бледный матч», — отмечает на страницах Marca Луис Рохо.

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    • «Каталонцы начинают решающую борьбу за большие трофеи, и поэтому не должно быть места для сомнений, даже несмотря на огромную сумму, заплаченную за Коутиньо, ведь есть лучше футболисты, чем он прямо сейчас в лице Серхи Роберто, Аленьи и Артура, когда последний вернется после травмы. Нечто похожее происходит и с чилийцем, поскольку команда не играет мобильно. Это правда, что он полезен во время прессинга, но этого недостаточно, чтобы играть в основе, и накануне его вновь заменили, а значит ему трудно будет вернуться в основу, тогда как "Барселона" не может слишком полагаться на Месси». 0

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