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    «Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч Кубка России 24 февраля 2019 года

    Кубок России Футбол России Ростов Краснодар
    Прогноз на «Ростов» — «Краснодар»
    «Краснодар» — «Ростов»
    В воскресенье, 24 февраля, в ответном поединке 1/4 финала Кубка России «Ростов» на своей арене примет «Краснодар». Встреча, которая состоится на «Ростов Арене», начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Ростов» — «Краснодар».
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    «Ростов»

    В первом поединке этих команд, который состоялся еще в начале декабря прошлого года в Краснодаре, оппоненты расписали результативную ничью со счетом 2:2.

    «Ростов» в этом розыгрыше Кубка России прошел уже два этапа. В 1/16 финала команда Карпина без особого труда выбила второлиговую «Сызрань 2003» — 4:0.

    На следующей стадии «желто-синие» прошли питерский «Зенит», обыграв его в родных пенатах со счетом 3:1, решив исход поединка в последней 10-минутке.

    Все прогнозы на футбол

    На зимний перерыв «комбайнеры» ушли на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав в 17 встречах 24 очка и отстают от топ-3 на шесть баллов.

    Заполняя паузу ростовский коллектив принял участие в турнире «Матч премьер», где проиграл во всех играх, а также провел шесть контрольных встреч, где одержал только две победы.

    «Краснодар»

    Для футболистов Мусаева зимний перерыв закончился раньше, чем у их предстоящего соперника. На стадии 1/16 финала Лиги Европы они провели два матча против немецкого «Байера», в которых два раза сыграли вничью (0:0 — дома и 1:1 — в гостях) и за счет выездного гола пробились в 1/8.

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    В текущем розыгрыше Кубка России «быки» сперва справились с финалистом минувшего розыгрыша — курским «Авангардом» (2:0), а в 1/8 финала только по итогам овертайма одолели «Крылья Советов» — 2:1 ОТ.

    После 17 туров российского первенства «черно-зеленые» с 33 очками расположились на второй строке в турнирной таблице РПЛ, уступая первому «Зениту» только один балл.

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    Календарь и таблица РПЛ

    Помимо первого матча в Кубке, оппоненты в этом сезоне также встречались и в чемпионате страны. Игра первого круга РПЛ, которая состоялась в Краснодаре, тоже завершилась вничью — 2:2.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.70.

    На победу гостей дают — 2.80, ничья оценена — в 2.85.

    Проход: «Ростова» — 1.51; «Краснодара» — 2.60.

    «Ростов» имеет преимущество в виде двух выездных голов, и к тому же, «Краснодар» накануне провел сложный поединок в Германии. Поэтому, предлагаем поставить на проход хозяев.

    Также мы считаем, что забитые мячи в этой игре будут. 0

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    Прогноз на «Ростов» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.51
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