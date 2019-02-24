«Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч Кубка России 24 февраля 2019 года

В воскресенье, 24 февраля, в ответном поединке 1/4 финала Кубка России «Ростов» на своей арене примет «Краснодар». Встреча, которая состоится на «Ростов Арене», начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Ростов» — «Краснодар».

«Ростов»

В первом поединке этих команд, который состоялся еще в начале декабря прошлого года в Краснодаре, оппоненты расписали результативную ничью со счетом 2:2.

«Ростов» в этом розыгрыше Кубка России прошел уже два этапа. В 1/16 финала команда Карпина без особого труда выбила второлиговую «Сызрань 2003» — 4:0.

На следующей стадии «желто-синие» прошли питерский «Зенит», обыграв его в родных пенатах со счетом 3:1, решив исход поединка в последней 10-минутке.

Все прогнозы на футбол

На зимний перерыв «комбайнеры» ушли на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав в 17 встречах 24 очка и отстают от топ-3 на шесть баллов.

Заполняя паузу ростовский коллектив принял участие в турнире «Матч премьер», где проиграл во всех играх, а также провел шесть контрольных встреч, где одержал только две победы.

«Краснодар»

Для футболистов Мусаева зимний перерыв закончился раньше, чем у их предстоящего соперника. На стадии 1/16 финала Лиги Европы они провели два матча против немецкого «Байера», в которых два раза сыграли вничью (0:0 — дома и 1:1 — в гостях) и за счет выездного гола пробились в 1/8.

В текущем розыгрыше Кубка России «быки» сперва справились с финалистом минувшего розыгрыша — курским «Авангардом» (2:0), а в 1/8 финала только по итогам овертайма одолели «Крылья Советов» — 2:1 ОТ.

После 17 туров российского первенства «черно-зеленые» с 33 очками расположились на второй строке в турнирной таблице РПЛ, уступая первому «Зениту» только один балл.

В межсезонье «Краснодар» провел пять товарищеских встреч, где добился трех побед при одной ничьей и поражении.

Календарь и таблица РПЛ

Помимо первого матча в Кубке, оппоненты в этом сезоне также встречались и в чемпионате страны. Игра первого круга РПЛ, которая состоялась в Краснодаре, тоже завершилась вничью — 2:2.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.70.

На победу гостей дают — 2.80, ничья оценена — в 2.85.

Проход: «Ростова» — 1.51; «Краснодара» — 2.60.

«Ростов» имеет преимущество в виде двух выездных голов, и к тому же, «Краснодар» накануне провел сложный поединок в Германии. Поэтому, предлагаем поставить на проход хозяев.

Также мы считаем, что забитые мячи в этой игре будут. 0