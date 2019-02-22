Этот «Краснодар» просто невероятен

«Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с «Байером» со счетом 1:1. Первый матч также закончился вничью (0:0), но за счет гола на чужом поле в следующую стадию турнира вышла российская команда. Гол за «быков» провел Магомед-Шапи Сулейманов здорово исполнив штрафной.

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«Концовка основного времени матча разительно отличалось от того, что было в Краснодаре. Если тогда мы говорили о недостаточной игровой практике у "быков", то леверкузенцам теперь можно было сетовать на её избыток.

Краснодарцы по-хозяйски расположились на чужой половине поля, много владели мячом и заработали первый в матче штрафной, с которого можно было исполнить прямой удар по воротам. Массивная стенка, у мяча задёргавший "Байер" Вандерсон и молодой парень, вышедший на замену. Градецки не поверил в то, что бить будет Сулейманов, и мяч оказался в сетке. Финский голкипер успел вытянуться в струнку, но достать снаряд, который по невероятной траектории пролетел над стенкой и нырнул в нижний угол ворот "Байера", не сумел.

Играть оставалось меньше 10 минут, хозяева бросились штурмовать ворота Сафонова. Угловые сыпались как из рога изобилия. Леверкузенцы отыграли один мяч, приложили все оставшиеся силы, чтобы вырвать победу, но дружина из Краснодара выстояла и оформила выход в число 16 лучших команд Лиги Европы. Сулейманов в новом году взялся за старое. В добрый путь, Шапи. В добрый путь, "Краснодар"!», — подвел итог матча корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Шапи-тайм

«Устроив с "Байером" соревнование по красивой игре без забитых мячей на три с лишним тайма, "Краснодар" феноменальным образом прошел немецкий клуб. Команда Мурада Мусаева вовсю состязалась с "Байером" в открытой игре и должна была решать все вопросы уже в первом тайме, когда Виктору Классону не удалось забить ни ударом головой в упор, ни после выхода один на один. "Быки" играли на чужом поле, словно не было зимней паузы, и комбинировал, совершенно не пугаясь соперника.

Героем матча в Леверкузене стал Маурисио Перейра. Уругвайский полузащитник "быков" заработал желтую карточку, которая не позволит ему сыграть в 1/8 финала, но после этого, отправившись в жесточайший стык у чужой штрафной, заработал на себе фол, который предопределил судьбу противостояния. Вышедший на замену Магомед-Шапи Сулейманов исполнил штрафной левой ногой настолько технично, как будто ему не 19 лет, а все 29!

"Байер" обложил "Краснодар" угловыми, первый же из которых завершился ответным голом Арангиса, но даже поход вратаря Лукаша Градецкого в чужую штрафную не позволил немцам рассчитывать на второй гол. Ничья 1:1 — в пользу российской команды», — восхищается молодым форвардом автор 'Спорта День за Днем' Вячеслав Дымов.

Главный джокер «Краснодара» тащит и в Лиге Европы

«Краснодар приехал в Леверкузен без основного вратаря Станислава Крицюка. Вторым тренерский штаб считает 19-летнего воспитанника Матвея Сафонова. Еще одно изменения по сравнению с матчем на прошлой неделе — Кристиан Рамирес вернулся на левый фланг обороны после дисквалификации, а Дмитрий Стоцкий остался на скамейке.

Только до перерыва Байер и Краснодар вместе нанесли 17 ударов. По супермоменту было у каждой команды: сначала Сафонов отбил удар соперника в упор, а через пару минут Классон не реализовал чистый выход один на один.

📹 "Байер" сумел сравнять счет через несколько минут после пропущенного гола, но для победы этого не хватило. #БайерКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/YWqvjMKjq8 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 февраля 2019 г.

Чтобы открыть счет, Краснодару нужен был главный джокер РПЛ. Магомед-Шапи Сулейманов на 70-й минуте заменил Игнатьева, а еще через 14 забил. Идеальный удар со штрафного удара, который вратарь Байера взять не мог никак», — приводится в статье Sport24.

«Краснодар» — чудо! Но скоро Мусаева ждет новая проверка

«И даже если бы все сложилось иначе, вряд ли кто-то бросил бы камень в огород "быков". "Краснодар" мог уступить только в классе, а то, что он у немцев как минимум не ниже, очевидно даже сейчас, когда в раздевалке "Байера" звенит тишина. Потому что Мусаев проработал до мелочей план на это противостояние: игра на контратаках, быстрый выход из обороны, большое количество длинных передач (особенно в игре недельной давности).

Вот и показал "Краснодар" то, что можно смело назвать блестяще организованной игрой. И была эта игра украшена солидностью, уверенностью в себе. "Краснодар", владеющий мячом больше всех в чемпионате России, два матча кряду сыграл по сопернику. Он делал то, что раньше регулярно делали с ним, — ловил противника в ловушку. Этим и отличается от себя прежних сборок. Он стал мудрее», — отметил качество игры российской команды журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Борзыкин.

Следующее разочарование «Байера» в Кубке

«Единственное опасное действие физически истощающих россиян во втором тайме заключалось в том, что Джулиан Баумгартлингер допустил ненужную потерю мяча, которое привело к штрафному, после которого "Краснодар" забил. После завершения матча главный тренер "Байра" отметил, что его команда не была достаточно хороша и российский клуб заслужил выход в следующий раунд. "Сегодня мне ничего не понравилось, у меня нет объяснения этому", — сказал Бос.

Для Леверкузена особенно горько покидать Лигу Европы, где клуб много запланировал. Команда похоронила свои амбиции достаточно рано на этом турнире. Теперь остается только Бундеслига, где в ближайшие выходные "Байер" сыграет с "Боруссией" в Дортмунде и надеется, что команда снова вернется на победный путь», — говорится в материале Kicker.

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