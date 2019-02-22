Новый джокер «Зенита» втащил питерцев в 1/8 Лиги Европы

«Зенит» обыграл «Фенербахче» в мачте 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд. В начале первого тайма счет в матче открыл полузащитник Магомед Оздоев с передачи Сердара Азмуна. Через полчаса отличился уже сам иранец. В концовке первой половины игры гол забил защитник «Фенербахче» Мехмет Топал. За 14 минут до конца встречи победу «Зениту» принес удар Азмуна.

Нет Краневиттера, но есть Оздоев

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает проблемы питерского клуба с составом накануне ответного матча с «Фенербахче».

«После поражения в Стамбуле от Сергея Семака требовали изменений в основе "Зенита". Накануне ответной встречи с "Фенербахче" главный тренер дал понять, что они будут, так как поменялись задачи на игру. Однако кадровые проблемы оставляли Семаку минимальный выбор.

Сейчас он по разным причинам не может рассчитывать сразу на девятерых футболистов: Юрий Жирков, Кристиан Нобоа и Эмилиано Ригони не заявлены на Лигу Европы, Эмануэль Маммана, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Олег Шатов травмированы, а Александр Кокорин не играет в футбол даже в СИЗО "Бутырка".

Главным сюрпризом стало появление в стартовом составе Магомеда Оздоева. Точно так же Семак удивил в Стамбуле ставкой в центре на Матиаса Краневиттера. Присели на скамейку Эльмир Набиуллин и Роберт Мак, уступив места на поле Игорю Смольникову и Сердару Азмуну».

Оздоев пригодился, Азмун оказался очень полезен

Автор «Спорта День за Днем» Дмитрий Зимин радуется тому, что Магомед Оздоев не ушел зимой в аренду.

«Те, кто изнутри наблюдал за сборами "Зенита", отмечали: главный тренер оценивает способности Магомеда, который так и не ушел в "Крылья Советов", гораздо выше, чем большинство экспертов. Хоть его и звали в аренду с чуть ли не гарантированным местом в стартовом составе, он решил остаться еще и на весну.

Прогнозировалось, что 26-летний хавбек появится в основе еще в турецком матче, но тогда сделали выбор в пользу Краневиттера. И во втором тайме центр полузащиты выглядел совсем небезнадежно. Но в ответной игре, когда Семака призывали добавить креатив в центр поля,, особого выбора у тренера не было. На скамейку сел Краневвиттер, а Оздоев забил уже на четвертой минуте.

Рассуждения, кто сыграет в нападении в случае, когда надо было забивать хотя бы два, иногда приводили к абсурдным выводам. Заболотный все-таки остался в запасе. Зато вышли три остальных нападающих: Азмун и Дзюба в центре, а Дриусси помогал им слева. Иранец оказался полезен уже в самом начале, скинув мяч под удар Оздоеву. Да и на фоне Дзюбы выглядел свежо и очень агрессивно. Получая мяч, лез в обводу, много ускорялся, что и привело ко второму голу.

Как и в первом случае навешивал Дриусси, который органично вписался в позицию на левом фланге, но при первом же случаи лез в центр. Азмун наверняка будет еще более полезен, когда сможет играть Маркизио, любящий выводить в атаку нападающих своими умными передачами. Тяжеловесный Дзюба немного не формат для итальянца».

Турки тянули время, Дзюба общался с фанатми

Автор «Спорт-Экспресс» Гоша Чернов отмечает, что «Фенербахче» постарался потянуть время после того, как установил устраивающий гостей счет.

«Хоть "Зенит" вышел вперед в противостоянии, но позволял стамбульцам себя колоть. На протяжении всего тайма гости били со средней и дальней дистанции, и в концовке один из ударов все-таки увенчался голом. Мехмет Топал поразил дальний угол — Лунев до мяча не дотянулся.

В перерыве Семак не стал ничего менять, а Эрсун Янал разменял атакующего футболиста Алпера Потука на более оборонительного хавбека Толгая Арслана. В целом, "Фенербахче" "привинтил" сам себя к штрафной площади и уже с 50-й минуты начал тянуть время. "Газпром Арена" свистела, но турки были к ней глухи — нужно было оборонять результат.

Задержки времени остудили "Зенит" и темп игры, а пауза, связанная с выбежавшим на поле болельщиком, еще сильнее замедлила ритм. В той паузе фанат подбежал Дзюбе и что-то ему сказал, но потом болельщика поймали и увели. При этом Артем чуть позже уже сам подошел к фанату (который уже находился в компании стюардов) и что-то ему сказал».

«СЕЕЕЕРДААААР!»

Обозреватель «Советского Спорта» Игорь Зетилов отдает должное главному герою матча в составе питерского клуба — иранскому новичку Сердару Азмуну.

«После перерыва хозяева больше стали атаковать правым флангом. Сначала опасно простреливал Игорь Смольников — мяч прошел "под желудком" вратаря. Затем навесил на Азмуна вышедший на замену Роберт Мак. Иранец пробил головой — выше ворот. Питерская "семерка" был очень заряжен на борьбу. И именно от него, а не от Артема Дзюбы исходила главная опасность.

Именно Азмун вывел Мака на ворота справа. Полузащитник бил, казалось, наверняка, но гостей выручил вратарь Харун Текин.

И почти сразу же "Зенит" забил. Артем Дзюба пасовал на Азмуна, который находился в окружении двух защитников. Пока те раздумывали, кто будет играть, зенитовец выскочил из-за спин и точно пробил мимо вратаря. 3:1, и стадион радостно выдыхает "Сееердаааар!" Не удивлюсь, если на следующем матче в честь иранца трибуны споют куплеты».

Сколько миллионов уже отработал Азмун?

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов восхищается игрой иранского форварда в матче с «Фенербахче».

«В Лиге чемпионов на этот вопрос можно было бы получить более красивый ответ, всё-таки там за проход раунда плей-офф выплачиваются совсем другие призовые, которые могли бы покрыть внушительную часть трансферной суммы главного героя противостояния.

Можно было предполагать, что Азмун после Кубка Азии будет выделяться на фоне партнёров, как Шомуродов на Кубке Матч Премьер. Только вот Сердар присоединился к "Зениту" после мини-отпуска и не попал в стартовый состав на первый матч. Однако возникало ощущение, что Азмун не отдыхал, а усердно работал и уверенно опередил партнёров в наборе кондиций.

Ощущение это обманчиво, поскольку после третьего гола Азмун уже еле волочил ноги, но какая к чёрту разница, если это было уже после третьего гола? Сердар проявил себя многогранно: и как форвард, способный сыграть на партнёра; и как бомбардир, замыкающий навес; и как идеальный нападающий команды Бердыева при действиях на пространстве.

Да, Дриусси тоже начинал грандиозно, но об игроках Бердыева в начале их зенитовской карьеры обычно говорят нехорошие вещи. Азмун же сразу покорил болельщиков, Дзюбу и показал, что ничего сложного во встраивании его в игру "Зенита" нет, если сам он в порядке».

Семак добился баланса

Креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков хвалит селекцию питерского клуба

«Появились комбинации, о нужности которых говорили все специалисты. Какие-то наработки, связки, слаженные действия. Себа Дриусси навешивает, Сердар Азмун скидывает Магомеду Оздоеву — гол. Дриусси навешивает — Азмун забивает. Дриусси пасует Артему Дзюбе, тот — Азмуну, иранец устанавливает нужный счет. Хотя и после чудовищного "ляпа" защитника. Раньше такого мы не видели.

Обязанности были четко расписаны. Тройка Азмун-Дзюба-Дриусси занимается атакующей работой, тройка Эрнани-Оздоев-Барриос — оборонительной. По большей части. Таким образом Сергей Семак еще не организовал позиционную атаку, которая была нужна (до нее еще далеко), но получил баланс. Хорош был Дриусси, пока не выдохся: подбирал мяч на своей половине, разгонял атаки, давал решающие пасы. Про Азмуна говорить не буду — он и так герой.

Защита "Зенита" была неплоха. В матче против этого "Фенербахче". Хотя Андрей Лунев не внушал доверия. Прежде всего игрой на выходах. Больше ему и делать ничего не пришлось. Поэтому если сине-бело-голубые и прервали серию из поражений, то вратарь не вышел из какой-то прострации. Чем, впрочем, турки не воспользовались».

Джокер для Семака

Автор «Спорт-Экспресса» Илья Андреев считает, что трансфер Азмуна поможет «Зениту» вести борьбу на два фронта.

«Выход в следующий раунд Лиги Европы может усложнить "Зениту" борьбу за чемпионство. Но сейчас кажется, что с таким Азмуном сине-бело-голубым по плечу хоть РПЛ, хоть еврокубок. Семак получил сильного джокера. Был у "Зенита" Дзюбинатор, а теперь появился еще и Азмунатор. Очень мощная связка! Можно придумать еще что-нибудь пафосное — об иранце сейчас будет сказано еще много хороших слов. Заслужил.

С другой стороны, выводы по одной встрече, тем более против команды, переживающей спад, делать все-таки рано. "Фенербахче" совершил несколько грубых тактических просчетов, за что и был наказан. Но так или иначе, этот матч был для "Зенита" лучшим за довольно долгий период».

Удобный соперник для «Зенита»

Автор «Соккер.ру» Александр Чистяков изучает статистику, которая показывает тактические ошибки «Фенербахче».

«Команды показали высокий процент реализации моментов, пожалуй, все явные шансы воплотились в голы, кроме одного эпизода у ворот "Фенербахче": вышедший на замену Роберт Мак бил, казалось бы, наверняка, но и здесь проиграл дуэль Харуну Текину. Напомню, в первом матче словак не забил пенальти. Если бы "Зенит" не вышел в 1/8 финала, стоило бы признать Мака главным неудачником дуэли, но он среди победителей, а их, как известно, не судят.

Забавно, но дома "Зенит" еще меньше владел мячом, чем в Стамбуле, где было 56% на 44% в пользу "Фенербахче". Похоже, "канарейки" сами себя переиграли, бросив силы на лишение "сине-бело-голубых" мяча. Команде Семака так даже комфортнее, особенно с парой форвардов Дзюба-Азмун на острие и резким Дриусси слева в полузащите.

Бесплодные перекатывания мяча "Фенером" не приводили к угрозам, а "Зенит" умело воспользовался свободными зонами, которые соперник предоставлял в каждой фазе матча. Турки играли в какую-то свою игру, они как будто вообще не держали в уме общий счет и свои текущие потребности. В этот раз соперник был максимально удобным для "Зенита": команда Эрсуна Янала владела мячом, но не создавала давление». 0