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    Продолжит ли «Вердер» свою беспроигрышную серию?

    «Вердер» — «Штутгарт». Прогноз на матч 23 тура чемпионата Германии 22 февраля 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Вердер Штутгарт
    Прогноз на «Вердер» — «Штутгарт»
    Футболисты «Вердера»
    В Бремене на «Везерштадионе» состоится поединок 23 тура немецкой Бундеслиги между командами «Вердер» и «Штутгарт». Начало встречи в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Вердер» — «Штутгарт».
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    «Вердер»

    После 22 сыгранных матчей «Вердер» занимает 10 место с 31 очком в активе. При удачном стечении обстоятельств хозяева могут подняться на одну или две позиции в турнирной таблице. Для этого нужно побеждать следующего соперника.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    У «Вердера» пока туго с победами. За 6 последних матчей в Бундеслиге у клуба всего два выигрыша. Обыграть удалось «Ганновер» и «Аугсбург». Также было три ничьи в поединках с «Айнтрахтом», «Нюрнбергом» и «Гертой». Именно из этих игр состоит 5-матчевая беспроигрышная серия «музыкантов».

    Перед началом беспроигрышной серии «бременцы» уступили «Лейпцигу» со счетом 3:2. Команда боролась до последнего и доставила немало проблем своему оппоненту.

    В заявку точно не попадут Харник и Йоханссон по причине травмы. Также под вопросом участие таких футболистов как Бартельс, Осако и Якобсен.

    «Штутгарт»

    «Штутгарту» в этом сезоне очень непросто. Команда находится на 16 месте, имея при этом 15 очков. Таким образом, гости рискуют попасть в зону вылета, если проиграют или даже сыграют вничью, поскольку отрыв от «Ганновера» (17 место) составляет всего один пункт.

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    «Штутгарт» имеет неудачную 7-матчевую серию, состоящую в основном из поражений. В 6 последних играх Бундеслиги «красные» проиграли 5 раз и один раз сыграли вничью.

    Стоит отметить, что в 8 из 9 последних выездных матчей чемпионата Германии «швабы» проиграли. В 5 из 7 выездных встреч команда не смогла забить в ворота соперника. Кроме того, гости пропускают как минимум 2 гола седьмой поединок кряду.

    В лазарете у клуба Баумгартль, Аого, Мейер и Гонсалес.

    Прогноз

    На победу «Вердера» букмекеры дают коэффициент 1,57. «Виктория» гостей оценивается коэффициентом 5,50. На ничью дается цифра 4,60.

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    • 29 сентября команды встречались в Штутгарте. Там «красные» одержали победу со счетом 2:1. «Бременцы» больше контролировали мяч, однако «швабы» сумели создать достаточное количество голевых моментов для взятия ворот.

    Если смотреть на нынешнюю ситуацию, то «Вердер» будет смотреться интереснее своего соперника. Коллектив доставляет много проблем своим оппонентам и старается выжимать максимум из того, что у него есть. Особенно это касается домашних матчей.

    Мы полагаем, что в этой игре «Вердер» не проиграет и тотал матча будет больше 2,5. Подобный исход оценивается коэффициентом 1,91. 0

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    Прогноз на «Вердер» — «Штутгарт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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