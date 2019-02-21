«Байер» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 21 февраля 2019 года

«Байер»
Левекузенский клуб начал новый год с домашнего поражения от менхенгладбахской «Боруссии» (0:1), после чего разгромил на выезде «Вольфсбург» (3:0).
Вернувшись в Леверкузен, подопечные Петера Боса неожиданно для всех одержали волевую победу над «Баварией» со счетом 3:1. Пропустив до перерыва, «аптекари» забили трижды во втором тайме.
После громкой победы, совершенно неожиданным стал вылет из Кубка Германии, после поражения от выступающего во второй Бундеслиге «Хайденхайма» (1:2) в 1/8 финала.
«Байер» сорвал злость на «Майнце», разгромив его со счетом 5:1 в матче Бундеслиги. Расстреляв весь боезапас, леверкузенский клуб скатал нулевую ничью в гостевом матче Лиги Европы с «Краснодаром».
В последнем матче чемпионата «Байер» одержал уверенную домашнюю победу над дюссельдорфской «Фортуной» (2:0).
После 22 туров Бундеслиги «Байер» занимает 5 место с 36 очками. Разница мячей 39-32. Лучший бомбардир с 9 голами — Кай Хавертц, еще 8 мячей забил Кевин Фолланд.
«Краснодар»
Футболисты «Краснодара» выступили на групповом этапе Лиги Европы успешно, набрав 12 очков в шести сыгранных матчах.
«Горожане» одержали четыре победы и потерпели два поражения — в выездных матчах со «Стандардом» (1:2) и «Севильей» (0:3).
В чемпионате России, где сыграно 17 туров, «быки» расположились на второй строчке в турнирной таблице.
Календарь и таблица Лиги Европы
Они всего на один балл отстают от лидирующего «Зенита», так что могут рассчитывать на чемпионство.
В товарищеских матчах на тренировочных сборах «Краснодар» обыграл «Локомотив» (1:0) и «Мальме» (2:0), но проиграл «Базелю» (0:1) и сыграл вничью с «Пекин Реньхэ» (1:1).
В первом после зимнего перерыва матче кубанский клуб смотрелся достойно и даже имел несколько шансов выйти вперед, но подвела точность в завершении атак.
За «горожан» не сможет сыграть находящийся в следственном изоляторе Павел Мамаев.
Прогноз на «Байер» — «Краснодар»
Букмекеры считают «Байер» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,45, тогда как на ничью — 4,85, а на успех «Краснодара» — 6,75.
Проход «Байера» в следующий раунд оценивают с коэффициентом 1,35, а за успех «Краснодара» дают 3,25.
Немецкий клуб выглядит явным фаворитом домашнего матча, можно уверенно прогнозировать, что «аптекари» как минимум не проиграют на своем поле.
Кубанцы не блистали результативностью на сборах и не сумели забить в первом матче. Вполне возможно, что и в Леверкузене «Краснодар» не забьет. Итак, наш прогноз на матч «Байер» — «Краснодар» — ТМ 2,5 за 2,45 и «обе забьют — нет» за 2,00. 0