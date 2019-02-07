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    Продолжит ли «Лацио» побеждать «Эмполи»?

    «Лацио» — «Эмполи». Прогноз на матч 23 тура Серии А 7 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Лацио Эмполи
    Прогноз на «Лацио» — «Эмполи»
    Футболисты «Лацио»
    В четверг на стадионе «Олимпико» состоится поединок между командами «Лацио» и «Эмполи». Встреча будет проводиться в рамках 23 тура чемпионата Италии. Начало в 22:30 по мск. Прогноз на «Лацио» — «Эмполи».
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    «Лацио»

    У футболистов «Лацио» есть повод расстраиваться, поскольку команда потеряла свое место в зоне еврокубков. На данный момент «лациале» располагаются на 7 строчке с 35 очками. К счастью не все так плохо. Нужно лишь победить в следующем поединке и можно будет рассчитывать на шансы повысить свой рейтинг в турнирной таблице.

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    В последних 6 играх чемпионата Италии «Лацио» успел дважды проиграть, один раз сыграть вничью и три раза набрать 3 очка. Обидчиками команды выступили клубы «Наполи» (2:1) и «Ювентус» (1:2). Один пункт удалось набрать в домашнем поединке с «Торино».

    Что касается побед, то «римляне» одолели «Кальяри» со счетом 3:1, «Болонью» 0:2 и «Фросиноне» 0:1. Весьма вероятно, что хозяева продолжат побеждать в Серии А.

    Есть кадровые проблемы. У столичного клуба точно не сыграют Уоллас и Луис Фелипе. Под вопросом участие Лукаку, Иммобиле, Альберто и Жордао. Скорее всего, что второй все-таки сыграет.

    «Эмполи»

    «Эмполи» на 17 месте в турнирной таблице. Коллектив имеет 18 очков в активе, которые не гарантируют гостям прописку в элите итальянского футбола на следующий сезон. Кроме того, от зоны вылета «синих» отделяет всего один пункт.

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    В 6 последних играх чемпионата «Эмполи» набрал только 2 балла, и это худший результат в Серии А. Команда уступила «Сампдории» со счетом 2:4, проиграла «Торино» 3:0 и миланскому «Интеру» 0:1. После этого удалось перевести дух и сыграть вничью с «Кальяри» (2:2). После этого было поражение от «Дженои» и ничья с «Кьево».

    В нынешнем сезоне во внутреннем первенстве «Эмполи» не одержал ни одной победы. Это один из самых худших результатов в итальянском турнире.

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    • Стоит отметить, что в 13 из 14 последних матчей с участием гостей забивалось больше двух голов.

    Прогноз

    Букмекеры отдают свое предпочтение «Лацио» — 1,35 против 9,40. На ничью дается коэффициент 5,30.

    Согласно статистике очных встреч, в 7 из 9 прошлых домашних игр «Лацио» против «Эмполи» хозяева побеждали и в тайме, и в матче. В 4 из них «лациале» сохранили свои ворота «сухими». Победная серия против гостей сохраняется уже четвертую встречу кряду.

    «Римлянам» необходимо набирать очки. Желание вернуться в зону еврокубков будет стимулировать хозяев на победу в этом матче. Наш прогноз — «Лацио» не проиграет и ТБ 2,5 за 1,70. 0

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    Прогноз на «Лацио» — «Эмполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В четверг на стадионе «Олимпико» состоится поединок между командами «Лацио» и «Эмполи». Встреча будет проводиться в рамках 23 тура чемпионата Италии. Начало в 22:30 по мск.
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