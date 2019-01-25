«Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч Кубка «Матч Премьер» 25 января 2019 года

В пятницу, 25 января, в рамках 2-го тура коммерческого турнира Кубок «Матч Премьер» питерский «Зенит» сыграет с московским «Спартаком». Встреча пройдет в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire и начнется в 18:00 мск. Прогноз на «Зенит» — «Спартак».

«Зенит»

Питерский клуб ушел в отпуск в роли лидера таблицы РПЛ. На зимние сборы «Зенит» отправился без сидящего в СИЗО нападающего Александра Кокорина и получившего травму голкипера Юрия Лодыгина.

Полузащитник Кристиан Нобоа восстанавливается и полетел с командой в Катар, но еще не вернулся в общую группу. Зато Юрий Жирков полностью восстановился и уже вышел на поле.

Разговоры о том, что Леандро Паредес покинет команду звучат все громче. Косвенным подтверждением его ухода служит то, что Сергей Семак не включил его в заявку на матч с «Локо», заявив, что тот «не готов к матчу по многим причинам».

Состав «Зенита» на сборах усилили лишь игроки молодежной команды и вернувшийся из аренды в «Аталанте» Эмилиано Ригони.

Матч с «Локомотивом» стал для «Зенита» первым после серии из трех поражений, которой питерцы закрыли первую часть сезона.

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Стартовали на «Кубке Матч Премьер» питерцы также с поражения — «Локо» еще до перерыва забил дважды, а во второй тайме довел счет до крупного.

«Зенит» отквитал один мяч в концовке, но в целом выглядел так и не вернувшимся из отпуска, что подчеркнула ошибка голкипера Лунева в эпизоде с первым мячом и ошибка защитника Маркизио в эпизоде со вторым.

«Спартак»

Красно-белые проводят первые сборы под руководством нового тренера Олега Кононова, который устроил серьезную чистку состава — команду покинули Александр Самедов, Ивелин Попов, Роман Еременко и Марко Петкович, а Джано Ананидзе и Александр Тимофеев ушли в аренду.

Без новичков тоже не обошлось — был приобретен бразильский защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас, а из «Ростова» возвращен полузащитник Аяз Гулиев.

16 января красно-белые провели контрольный матч, разгромив со счетом 5:2 ташкентский «Локомотив».

Календарь и таблица РПЛ

Старт на «Кубке Матч Премьер» тоже оказался успешным, хотя волевую победу «Спартаку» удалось вырвать лишь в концовке матча с «Ростовом» (2:1), причем на 89-й минуте голкипер Максименко отразил пенальти ростовчан.

Победный гол забил полузащитник Денис Глушаков. Капитан красно-белых начал матч в запасе, но во втором тайме вышел усиливать игру и сделал свое дело.

В предстоящем матче точно не сыграют травмированные Артем Ребров, Самюэль Жиго и Фернандо.

Прогноз

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом матча. На победу сине-бело-голубых в основное время дается коэффициент 2,40, тогда как на ничью — 3,45, а на успех «Спартак» — 2,90.

Победу «Зенита» в матче оценивают с коэффициентом 1,82, за а успех «Спартака» дают 2,00.

«Спартак» в стартовом матче турнира выглядел куда более живым и активным, чем еще не пришедший в себя после отпуска «Зенит». Красно-белые показали, что готовы биться до конца, поэтому прогнозируем их победу в предстоящем матче.

Матч этих двух команд — принципиальное противостояние. Можно ожидать забитых мячей, интересны варианты ТБ 2,5 за 1,85 и «Обе забьют» за 1,53. 0