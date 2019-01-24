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    Есть ли шансы у сборной Вьетнама против более опытного соперника?

    Вьетнам — Япония. Прогноз на матч 1/4 Кубка Азии 24 января 2019 года

    Кубок Азии Сборная Японии
    Прогноз на Вьетнам — Япония
    Футболисты сборной Японии
    В рамках четвертьфинала Кубка Азии 2019 года, который проводится на территории ОАЭ, встретятся сборные Вьетнама и Японии. Поединок начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на Вьетнам — Япония.
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    Вьетнам

    В групповой стадии финальной части Кубка Азии Вьетнам по футболу попала в группу D и по итогу трех встреч заняла там третье место. Сначала команда уступила Ираку со счетом 3:2, затем проиграла коллективу из Ирана 0:2, но в последней игре удалось выиграть у Йемена 2:1.

    Таким образом, вьетнамская сборная была зачислена в группу команд, занявших третьи места. По итогу Вьетнам оказался на четвертой строчке, что позволило ему бороться в плей-офф турнира.

    В 1/8 финала соперником стала сборная Иордании. Победителя было определено только после проведения серии пенальти.

    Однозначно можно утверждать, что сборную Вьетнама ожидает очень непростой поединок с более опытной японской командой.

    Япония

    Сборная Японии попала в группу F, в которой заняла первое место. На счету команды было 9 очков. В первой встрече Япония обыграла Туркменистан 3:2, затем Оман 0:1 и в последней игре групповой стадии была победа над Узбекистаном 2:1.

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    Соперником в 1/8 стала команда Саудовской Аравии. Исход поединка решил один гол, забитый в начале первого тайма.

    Последнее поражение у сборной было на ЧМ-2018 в матче с Бельгией (3:2). После этого в 8 из 9 встреч японцы переигрывали своих соперников.

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    • В предстоящем матче островной коллектив является полноценным фаворитом. Также стоит отметить, что Япония побеждала в первом тайме в 3 из 4 матчей нынешнего Кубка Азии.

    Прогноз

    Последний поединок, проводившийся между этими сборными, завершился со счетом 6:1 в пользу Японии. Букмекеры отдают свое предпочтение номинальным гостям. На их победу дается коэффициент 1,29, а на победу хозяев — 13,00.

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    Вьетнам пропустил 6 голов в 4 встречах. Японцы столько же забили своим соперникам за аналогичное количество матчей. У японской сборной более опытный состав, участвовавший на Чемпионатах мира. Кроме того, некоторые футболисты Хадзимэ Мориясу выступают в лучших футбольных чемпионатах Европы и мира.

    Мы тоже считаем, что даже несмотря на выход сборной Вьетнама в 1/4 финала, Япония все равно сумеет обыграть своего соперника без особых проблем. Наш прогноз — фора 2 (-1,5)с коэффициентом 1,99. 0

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    Прогноз на Вьетнам — Япония. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99. В рамках четвертьфинала Кубка Азии 2019 года, который проводится на территории ОАЭ, встретятся сборные Вьетнама и Японии. Поединок начнется в 16:00 по московскому времени.
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