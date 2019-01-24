«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка английской лиги 24 января 2019 года

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» будет принимать «Тоттенхэм». Матч пройдет 24 января на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Челси» — «Тоттенхэм».

«Челси»

Лондонцы стартовали в турнире в сентябре с 3-го раунда, где им достался непростой соперник — «Ливерпуль». Однако мерсисайдцы были повержены на «Энфилде» со счетом 2:1. Оба мяча проигрывавший «Челси» забил в концовке.

В 4-м раунде «Челси» в конце октября на своем поле одолел «Дерби Каунти» со счетом 3:2. Все пять мячей были забиты еще до перерыва. «Бараны» дважды отыгрывались, но на третий раз их не хватило.

В 1/4 финала лондонский клуб в конце декабря одолел дома «Борнмут» со счетом 1:0, вырвав победу на последних минутах, благодаря голу Эдена Азара.

Двухматчевое полуфинальное противостояние с «Тоттенхэмом» «Челси» начал выездным поражением со счетом 0:1. Гарри Кейн реализовал пенальти в середине первого тайма, а отыграться «синие» не сумели.

После этого команда Маурицио Сарри провела два матча в рамках АПЛ, на своем поле одолев «Ньюкасл» (2:1) и проиграв на выезде в дерби с «Арсеналом» (0:2).

Все прогнозы на футбол

В чемпионате Англии «Челси» после 23 туров идет на 4-м месте с 47 очками, на 4 очка отставая от идущего 3-м «Тоттенхэма» и на 13 очков — от лидирующего «Ливерпуля».

Разница мячей 40-19, лучший бомбардир — Эден Азар с 10 голами и 10 ассистами, еще 7 голов забил Педро.

«Тоттенхэм»

«Шпорам» в 3-м раунде Кубка лиги тоже пришлось непросто, хотя соперник у них был менее именитый.

Исход домашнего противостояния с «Уотфордом» решился только в серии пенальти — 2:2 (4:2). А три из четырех голов в основное время были забиты в последней десятиминутке.

В 4-м раунде турнира «Тоттенхэм» куда увереннее победил в гостевом дерби с «Вест Хэмом» — 3:1. Дублем отметился Сон Хын Мин.

Календарь и таблица АПЛ

В четвертьфинале подопечные Почеттино перед Рождеством уверенно победили на «Эмирейтс» лондонский «Арсенал» со счетом 2:0.

Обыграв «Челси» со счетом 1:0 на своем поле в первом полуфинальном матче, «Тоттенхэм» в рамках АПЛ уступил на своем поле «МЮ» (0:1), после чего на выезде вырвал победу у «Фулхэма» (2:1).

В чемпионате Англии лондонцы идут на 3-м месте, на 9 очков позади лидера. Разница мячей 48-23, лучший бомбардир Гарри Кейн с 14 голами и 5 ассистами, еще 8 голов и 7 передач у Сон Хын Мина.

В этом сезоне «Тоттенхэм», помимо кубковой победы над «Челси», обыграл «синих» и в домашнем матче первого круга — 3:1.

Прогноз

Букмекеры считают «Челси» фаворитом матча. На победу хозяев дается коэффициент 1,63, тогда как на ничью — 4,0, а на успех «Тоттенхэма» — 5,75.

На проход «Челси» в финал дают коэффициент 2,0, тогда как успех «Тоттенхэма» оценивают с коэффициентом 1,82.

«Тоттенхэм» во второй половине сезона играет на выезде успешнее, чем дома, в то время как «Челси» не раз терял очки на своем поле по ходу сезона, в том числе и в недавних матчах.Прогнозируем, что «шпоры» как минимум не проиграют на «Стэмфорд Бридж».

Предыдущий кубковый матч со счетом 1:0 стоит особняком в противостоянии этих двух команд, потому что редко когда они забивают меньше трех мячей в матче. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,85 и «обе забьют» за 1,90. 0