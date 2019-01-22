«Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч Кубка «Матч Премьер» 22 января 2019 года

Во вторник, 22 января, в рамках 1-го тура коммерческого турнира Кубок «Матч Премьер» питерский «Зенит» сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдет в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire и начнется в 20:00 мск. Прогноз на «Зенит» — «Локомотив».

«Зенит»

Питерский клуб ушел на зимний перерыв лидером таблицы, хотя на пятки ему наступает «Краснодар», да и отрыв от ЦСКА, «Спартака» и «Локо» нельзя назвать приличным.

На зимние сборы «Зенит» отправился без сидящего в СИЗО нападающего Александра Кокорина и получившего травму голкипера Юрия Лодыгина.

Полузащитник Кристиан Нобоа восстанавливается и полетел с командой в Катар, но еще не вернулся в общую группу.

Трансферных слухов вокруг «Зенита» много, но пока питерцы никем не усилили свой состав. Лишь из Аренды вернулся не игравший в «Аталанте» Эмилиано Ригони.

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Более того, разговоры о том, что Леандро Паредес покинет команду звучат все громче. Но медосмотр с командой он прошел и на сборы отправился.

Сборы у «Зенита» начались довольно поздно — 15 января, так что контрольных матчей команда не проводила и матч с «Локомотивом» станет первым после серии из трех поражений, которой питерцы закрыли первую часть сезона.

«Локомотив»

«Железнодорожники», хоть и вылетели позорно из еврокубков, но в чемпионате России команда держится вблизи зоны Лиги чемпионов и может побороться за золото.

Сборы подопечные Юрия Семина также начали довольно поздно, 14 января. И, как их питерские соперники, пока никем не укрепляли состав, хотя сильной необходимости в этом нет.

Значимых потерь команда тоже не понесла — не назовешь же потерей закончившего карьеру защитника Бориса Ротенберга. Алан Касаев, Игорь Портнягин и Виталий Денисов остались в арендах.

Контрольных матчей «Локо» также провести не успел, встреча с «Зенитом» станет первой после поражения от «Шальке», поставившей крест на евровесне.

В первом круге этого чемпионата команды провели сверхрезультативный матч в Петербурге, который закончился поражением «Локо» со счетом 3:5.

Прогноз

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом матча. На победу питерского клуба дается коэффициент 2,30, тогда как на ничью — 3,30, а на успех «Ростова» — 3,20.

Обе команды не поменяли составы и проводят первый матч на сборах, так что все может решить индивидуальное качество исполнителей, которое у «Зенита» выше. Прогнозируем победу питерского клуба.

Команды еще не разогрелись после отпуска и вряд ли стоит ждать обилия голов. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,75 и «обе забьют — нет» за 1,95. 0