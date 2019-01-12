ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олег КононовПланы на зиму: «Спартак» Александр ОвечкинНХЛ. Дубли Овечкина и Панарина, 26 сейвов Василевского и две передачи Киселевича Сарри хочет воссоединиться с Игуаином«Челси» рискует с трансфером Игуаина
  • 11:29
    • Шарапова узнала соперницу по первому кругу Australian Open
  • 11:12
    • Панарин — первая звезда дня в НХЛ
  • 10:08
    • Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в пустые ворота
  • 08:48
    • «Бостон» прервал серию побед, «Денвер» разгромил «Клипперс»
  • 08:00
    • Кудерметова и Вихлянцева вышли в основную сетку Australian Open-2019
  • 01:28
    • «Барселона» проиграла «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании
  • 23:46
    • «Севилья» переиграла «Атлетик» в матче Кубка Испании
    Все новости спорта

    Закончатся ли ничьи у «Вильярреала»?

    «Вильярреал» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 12 января 2019 года

    Примера Футбол Испании Вильярреал Хетафе
    Прогноз на «Вильярреал» — «Хетафе»
    «Вильярреал» сыграл четыре предыдущие матча вничью
    В субботу, 12 января, «Вильярреал» на своем поле будет принимать «Хетафе» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Начало матча — в 22:45 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Хетафе».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Вильярреал»

    «Желтая субмарина» находится в зоне вылета, набрав всего 17 очков в 18-ти матчах. Команда одержала три победы при восьми ничьих и семи поражениях.

    В последних пяти играх в рамках Ла Лиги «Вильярреал» не может победить. В начале декабря состоялось поражение от «Барселоны» (0:2), далее — от «Сельты» (2:3), затем команда разошлась миром с «Уэской», «Реалом» (дважды по 2:2) и «Эйбаром» (0:0).

    В целом, после победы над «Спартаком» (2:0) в заключительном поединке группового раунда Лиги Европы левантийцы не знают викторий. При этом все четыре последующие встречи во всех турнирах были завершены вничью.

    «Хетафе»

    До прошлого тура подопечные Пепе Бордаласа не поигрывали шесть матчей во всех турнирах. Декабрь они начали с крупной домашней победы над «Эспаньолом» (3:0) в рамках Примеры.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Затем в Кубке Испании на своем поле «Хетафе» разгромил «Кордобу» со счетом 5:1. Выездной матч с «Леганесом» завершился вничью 1:1, а вернувшись домой, «Горожане» победили «Реал Сосьедад» (1:0).

  • Итоги-2018. Лучшие российские игроки
  • Вспоминаем российских игроков, для кого уходящий год стал выдающимся
  • 02/01/2019

    • Довершила серию гостевая ничья с «Жироной» (1:1) в рамках Примеры, ведь уже в следующем туре случилось поражение от «Барселоны» (1:2) на своем поле. Тем не менее, «асулонес» остаются на седьмом месте Ла Лиги, а к грядущей игре подходят после победы в первом матче 1/8 финала кубка над «Вальядолидом» (1:0).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех гостей оценивается в 4,00, а ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на результативную ничью за 4,40. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.87
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Сегодня в 19:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Трактор
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Дерби Каунти
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лион — Реймс
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Каролина — Баффало
  • Завтра в 03:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Виннипег — Детройт
  • Завтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Калгари — Флорида
  • Завтра в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Анахайм — Питтсбург
  • Завтра в 06:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Леганес — Уэска
  • Завтра в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Завтра в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лацио — Новара
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бернли — Фулхэм
  • Завтра в 18:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сборная России
  • Россию подвел синдром победителей, а Брагину пора уходить
    • 21:31 06/01/2019     Мурад Мусаев
  • Планы на зиму: «Краснодар»
    • 00:11 07/01/2019     Эдер Милитао
  • Эдер Милитао. «Порту» готовит новую звезду на продажу
    • 17:01 09/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Вильярреал» — «Хетафе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.40. В субботу, 12 января, «Вильярреал» на своем поле будет принимать «Хетафе» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Начало матча — в 22:45 мск.
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Роналду — ключ «Ювентуса» к победе в Лиге чемпионовКриштиану Роналду стал самым успешным трансфером «Ювентуса» за последние годы Вчера в 21:420
  • 12:15
    • Владимир Кличко вернется в бокс и проведет бой весной
  • 11:58
    • Донецкий «Шахтер» подписал 19-летнего израильтянина
  • 11:44
    • Экс-игрок «Спартака» перешел в «Тамбов»
    Александр Зинченко Футбол Под блеском Жезуса. «МанСити» добыл рекордную победуПять главных моментов игры на «Этихаде» Вчера в 12:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Добудет ли Южная Корея досрочную путевку в 1/8 финала Кубка Азии?
  • 2.87
    •
  • 08:30
    • Федотов: «Оренбургу» дотянуться до еврокубков непросто, но возможно
  • 08:16
    • «Челси» предложил «Зениту» 30 миллионов евро за полузащитника
  • 00:46
    • «Монако» сыграет с «Генгамом» в 1/2 финала Кубка лиги
    Хоккеисты «Калгари» Хоккей НХЛ. «Калгари» сохранил лидерство на Западе, «Анахайм» прервал серию пораженийОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 января Вчера в 08:560
  • 23:15
    • Полиция выдала ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании
  • 21:38
    • СКА разгромил «Локомотив» и обеспечил себе выход в плей-офф
  • 19:29
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал рижское «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие