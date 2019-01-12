«Вильярреал» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 12 января 2019 года

В субботу, 12 января, «Вильярреал» на своем поле будет принимать «Хетафе» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Начало матча — в 22:45 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Хетафе».

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» находится в зоне вылета, набрав всего 17 очков в 18-ти матчах. Команда одержала три победы при восьми ничьих и семи поражениях.

В последних пяти играх в рамках Ла Лиги «Вильярреал» не может победить. В начале декабря состоялось поражение от «Барселоны» (0:2), далее — от «Сельты» (2:3), затем команда разошлась миром с «Уэской», «Реалом» (дважды по 2:2) и «Эйбаром» (0:0).

В целом, после победы над «Спартаком» (2:0) в заключительном поединке группового раунда Лиги Европы левантийцы не знают викторий. При этом все четыре последующие встречи во всех турнирах были завершены вничью.

«Хетафе»

До прошлого тура подопечные Пепе Бордаласа не поигрывали шесть матчей во всех турнирах. Декабрь они начали с крупной домашней победы над «Эспаньолом» (3:0) в рамках Примеры.

Затем в Кубке Испании на своем поле «Хетафе» разгромил «Кордобу» со счетом 5:1. Выездной матч с «Леганесом» завершился вничью 1:1, а вернувшись домой, «Горожане» победили «Реал Сосьедад» (1:0).

Довершила серию гостевая ничья с «Жироной» (1:1) в рамках Примеры, ведь уже в следующем туре случилось поражение от «Барселоны» (1:2) на своем поле. Тем не менее, «асулонес» остаются на седьмом месте Ла Лиги, а к грядущей игре подходят после победы в первом матче 1/8 финала кубка над «Вальядолидом» (1:0).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех гостей оценивается в 4,00, а ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на результативную ничью за 4,40. 0