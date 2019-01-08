«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки на матч Кубка лиги 8 января 2019 года

Во вторник, 8 января, «Тоттенхэм» будет принимать «Челси» в рамках полуфинала Кубка английской лиги. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Челси».

«Тоттенхэм»

«Шпоры» в третьем раунде турнира сыграл вничью с «Уотфордом» (2:2), после чего судьбу путевки в следующий раунд решила серия пенальти — 4:2.

Далее уже более уверенно «Тоттенхэм» разобрался с «Вест Хэмом» (3:1) и «Арсеналом» (2:0), сумев пробиться в предпоследний раунд.

Кроме того, 4 января в третьем раунде Кубка Англии лондонцы встречались с «Транмер Роверс» и разгромили оппонента — 7:0.

В АПЛ команда Маурисио Почеттино набрала 48 очков, забила 46 голов, а пропустила 21, занимая третье место вслед за «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». В четырех последних матчах «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» (6:2) и «Борнмут» (5:0), неожиданно проиграл «Вулверхэмптону» (1:3) и реабилитировался в игре с «Кардиффом» (3:0).

«Челси»

«Аристократы» в третьем раунде Кубка лиги разделались с «Ливерпулем» (2:1), после чего также с разницей в один мяч прошли «Дерби» (3:2) и «Борнмут» (1:0). Минимальные победы вообще стали отличительной чертой нынешней команды, с которой работает Маурицио Сарри.

При этом в третьем раунде Кубка Англии 5 января удалось победить «Ноттингем Форест» и даже сделать это более уверенно — 2:0.

В английской Премьер-лиге лондонский клуб занимает четвертое место с 44 очками в активе. Отставание от ближайшего конкурента — «Тоттенхэма» — составляет четыре пункта.

В шести последних матчах АПЛ подопечные Сарри проиграли «Лестеру» 0:1 и «Вулверхэмптону» 2:1. Также стоит отметить домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:0, а в последнем туре «синие» давили-давили, но так и не смогли дожать «Саутгемптон» — 0:0.

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Главный тренер не скрывает, что ему очень нужен забивной форвард, так как Альваро Мората не справляется со своей задачей, как и опытный Оливье Жиру. Оба стараются, но с результативностью имеются проблемы.

Прогноз

Команды в последний раз встречались в ноябре, когда «шпоры» сумели победить — 3:1.

В этот раз «Тоттенхэм» однозначно будет действовать первым номером и на правах хозяина перед ответным матчем попытается добыть необходимое преимущество. Предлагаем поставить на победу «Тоттенхэма» за 2.06. 0