«Лацио» — «Торино». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 29 декабря 2018 года

В рамках 19-го тура чемпионата Италии «Лацио» будет принимать «Торино». Встреча пройдет в Риме 29 декабря. Начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Лацио» — «Торино».

«Лацио»

«Лацио» перед 19-м игровым днем чемпионата Италии расположился на четвертой позиции. Команда имеет в своем активе 31 балл, но опережает пятую «Сампдорию» всего лишь на два очка.

Победив в предпоследнем туре на своей арене «Кальяри» со счетом 3:1, «Орлы» прервали свою безвыигрышную серию, которая насчитывала семь встреч кряду с учетом всех турниров. На этом отрезке в матчах Серии А коллектив четыре поединка свел вничью и один матч проиграл.

Успех в поединке против сардинцев был поддержан в предыдущем туре, в котором «бьянкочелести» переиграли на выезде «Болонью» (2:0). Тем самым рулевой римлян Симоне Индзаги снова доказал, что он успешнее на тренерском поприще своего брата Филиппо, который возглавляет «россоблу».

«Торино»

«Торино» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Серии А. Плотность в ней настолько высокая, что в случае победы команда может оказаться в зоне еврокубков вплоть до пятого места.

До прошлого тура «Быки» не побеждали в чемпионате Италии три игры кряду. За это время подопечные Вальтера Маццарри дважды сыграли вничью и один раз уступили.

Из-за таких результатов коллектив опустился во вторую половину турнирки — на 11-ю строчку. Подняться аж на три позиции удалось благодаря домашней победе над «Эмполи» (3:0) в прошлом туре.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,65, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, а ничья — в 3,90.

3.20 Прогноз: «Лацио» выиграет, и обе команды забьют Сделать ставку!

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