ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
    Вся лентаСамое главное
    Денис ГлушаковИтоги-2018. Топ игроков-разочарований РПЛ Пеп ГвардиолаПять причин ямы «Манчестер Сити» «Тампа-Бэй» — «Филадельфия»НХЛ. Четыре очка Кучерова, 49 сейвов Худобина и две передачи Малкина
  • 00:17
    • ЦСКА уступил «Панатинаикосу» в Евролиге
  • 22:22
    • Дубль Капризова помог ЦСКА победить «Ак Барс»
  • 19:47
    • «Слават Юлаев» разгромил «Куньлунь» в Уфе
  • 18:54
    • ЦСКА интересен нападающий «Брюгге»
  • 17:57
    • «Сибирь» справилась с «Авангардом»
  • 17:07
    • Геркус покинул пост гендиректора «Локомотива»
  • 14:59
    • «Рубин» и «Ростов» интересуются легионером «Спартака»
    Все новости спорта

    Закрепится ли «Лацио» в зоне Лиги чемпионов?

    «Лацио» — «Торино». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 29 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Лацио Торино
    Прогноз на «Лацио» — «Торино»
    «Лацио» идет на четвертом месте Серии А
    В рамках 19-го тура чемпионата Италии «Лацио» будет принимать «Торино». Встреча пройдет в Риме 29 декабря. Начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Лацио» — «Торино».

    «Лацио»

    «Лацио» перед 19-м игровым днем чемпионата Италии расположился на четвертой позиции. Команда имеет в своем активе 31 балл, но опережает пятую «Сампдорию» всего лишь на два очка.

    Победив в предпоследнем туре на своей арене «Кальяри» со счетом 3:1, «Орлы» прервали свою безвыигрышную серию, которая насчитывала семь встреч кряду с учетом всех турниров. На этом отрезке в матчах Серии А коллектив четыре поединка свел вничью и один матч проиграл.

    Успех в поединке против сардинцев был поддержан в предыдущем туре, в котором «бьянкочелести» переиграли на выезде «Болонью» (2:0). Тем самым рулевой римлян Симоне Индзаги снова доказал, что он успешнее на тренерском поприще своего брата Филиппо, который возглавляет «россоблу».

    «Торино»

    «Торино» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Серии А. Плотность в ней настолько высокая, что в случае победы команда может оказаться в зоне еврокубков вплоть до пятого места.

    До прошлого тура «Быки» не побеждали в чемпионате Италии три игры кряду. За это время подопечные Вальтера Маццарри дважды сыграли вничью и один раз уступили.

    Из-за таких результатов коллектив опустился во вторую половину турнирки — на 11-ю строчку. Подняться аж на три позиции удалось благодаря домашней победе над «Эмполи» (3:0) в прошлом туре.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,65, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, а ничья — в 3,90.

    3.20
  • Прогноз: «Лацио» выиграет, и обе команды забьют
  • Сделать ставку!

    • Рекомендуем ставить на то, что «Лацио» выиграет, и обе команды забьют за 3,20. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Адмирал — СКА
  • Сегодня в 12:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Сегодня в 14:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Селтик
  • Сегодня в 15:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Фиорентина
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Парма — Рома
  • Сегодня в 17:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Хаддерсфилд
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Брайтон — Эвертон
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Лестер — Кардифф Сити
  • Сегодня в 18:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Уотфорд — Ньюкасл
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Милан — СПАЛ
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Флорида — Филадельфия
  • Завтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Питтсбург
  • Завтра в 04:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Тьерри Анри
  • Дела Тьерри Анри в «Монако» идут все хуже и хуже
    • 00:45 27/12/2018     Пеп Гвардиола
  • Пять причин ямы «Манчестер Сити»
    • Вчера в 18:28     Шердан Шакири
  • С верой в чемпионство. Победа над «Ньюкаслом» придала «Ливерпулю» уверенности
    • 12:12 27/12/2018
    Рекомендуем бонусы
    Прогноз на «Лацио» — «Торино». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20. В рамках 19-го тура чемпионата Италии «Лацио» будет принимать «Торино». Встреча пройдет в Риме 29 декабря. Начало — в 17:00 мск.
    Тоже интересно
    «Реал» — ЦСКА Футбол Итоги-2018. Три лучших матча годаВспоминаем самые зрелищные и увлекательные матчи уходящего года 27/12/2018 в 20:200
  • 01:03
    • УЕФА выступил с заявлением по ситуации с Кулибали
  • 00:51
    • Эмери: Хотели подписать Салаха в ПСЖ, но у нас возникли сомнения
  • 00:37
    • Петраков: Новость о увольнении гендиректора «Томи» — шок
    Александр Романов Хоккей Российская молодежь начала ЧМ с победыОбзор СМИ — о победе сборной России в стартовом поединке МЧМ-2019 над Данией Вчера в 10:460
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжат ли «Автомобилист» и ЦСКА побеждать?
  • 3.39
    •
  • 00:00
    • Агент: Ригони покинет «Зенит»
  • 23:50
    • Сарри: Чемпионский титул разыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»
  • 23:31
    • «Торпедо» по буллитам победило рижское «Динамо»
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл», «Ман Сити» проиграл в гостях у «Лестера»Подробности матчей 19 тура английской Премьер лиги Вчера в 00:530
  • 14:14
    • Модрич отказался от первого предложения «Реала» по новому контракту
  • 12:30
    • Спортивный директор «Локомотива» покинул свой пост
  • 23:00
    • «Нефтехимик» уступил «Словану», потерпев шестое поражение подряд
    Все новости спорта
    Комментарии
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие