«Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги 4 декабря 2018 года

4 декабря в 23:00 по мск состоится заключительный матч первого игрового дня 15 тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Викаридж Роуд» встретятся команды «Уотфорд» и «Манчестер Сити». Прогноз на «Уотфорд» — «Манчестер Сити».

«Уотфорд»

Хавьер Грасиа и его подопечные способны удивлять. К примеру, на старте нынешнего розыгрыша АПЛ команда сумела обыграть «Тотенхэм» со счетом 2-1 у себя дома. Однако игрокам «Уотфорда» не хватает стабильности. На данный момент клуб находится на 10 месте и имеет в своем активе 20 зачетных пунктов.

Текущая форма «шершней» не такая впечатляющая как у их соперника. В 6 последних матчах было набрано всего 7 очков. За 6 последних поединков проведенных дома «Уотфорд» набрал 9 пунктов. До матча с «горожанами» подопечные Грасиа не могут выиграть уже 4 встречи кряду.

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На счету команды 17 забитых и 19 пропущенных мячей. За шесть последних поединков «Уотфорд» 6 раз забивал и 7 раз пропускал. Наверняка «Сити» увеличит разрыв в разнице мячей «шершней».

Из кадровых потерь можно отметить дисквалификацию Этьена Капу, который заработал красную карточку в предыдущей игре с «Лестером». Кроме того, есть травмированные — Клеверли и Янмаат.

Скорее всего, что в противостоянии с «Манчестер Сити» «Уотфорд» будет играть на контратаках, а также стараться вытягивать игру за счет индивидуальных действий своих футболистов.

«Манчестер Сити»

У команды Гвардиолы все отлично. Сейчас в АПЛ его подопечные занимают первое место с 38 очками. За 14 матчей нынешнего сезона Премьер-лиги «горожане» ни разу не проиграли и лишь в двух поединках потеряли очки из-за ничейного результата.

Текущая форма «Манчестер Сити» такова, что за 6 последних матчей «шейхи» набрали 18 очков. Еще больше поражает количество забитых мячей за этот период, а их 22, то есть в среднем по 3 гола в каждом поединке. Пропускает «МС» тоже мало — всего 6 голов за 14 туров и 3 за 6 последних встреч.

Результативность в выездных матчах у команды Гвардиолы зашкаливает, поскольку из 12 последних выездных матчей удалось выиграть десять. Шанс на увеличение успеха в этом показателе очень высокий.

Также нужно указать на тот факт, то в последних 6 выездных играх «горожане» еще ни разу не пропускали гол в свои ворота.

Главной кадровой проблемой является отсутствие Де Брюйне и Агуэро. Также вылетели Мангаля, Менди и Зинченко.

Прогноз на матч

6 последних очных противостояний между этими командами заканчивались в пользу «Манчестер Сити». Стоит отметить, что во всех этих матчах «шейхи» забивали два и больше голов. Таким образом, можно предположить, что «сине-белые» одержат уверенную победу. Можно поставить на исход «Манчестер Сити победит и ТБ 2,5» с коэффициентом 1,74.

При руководстве Гвардиолы в последних трех матчах между этими командами «Сити» забивало больше двух мячей, при этом два из них заканчивались со счетом 0-5 и 0-6. Именно поэтому стоит обратить внимание на вариант «Индивидуальный тотал Манчестер Сити больше 2,5» с коэффициентом 2,02. 0