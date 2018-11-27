«Лион» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов 27 ноября 2018 года

В рамках 5-го тура ЛЧ «Лион» 27 ноября примет на своем поле «Манчестер Сити». Начало матча в 23:00 по Москве. Прогноз на «Лион» — «Манчестер Сити».

«Лион»

«Лион» находится в достаточно неплохой форме. За последние 14 поединков с учетом всех турниров коллектив потерпел всего одно поражение.

Да, крупное — 0:5 от ПСЖ — но по игре отнюдь не заслуженное. Так или иначе, именно «Ткачи» на сегодня считаются лучшим клубом Франции, как бы ни старался уступающий им в классе «Лилль».

Второй команда является и в своей группе Лиги чемпионов. По итогам четырех матчей подопечные Бруно Женезио имеют в своем активе шесть очков после гостевой победы над грядущим соперником (2:1) и ничьих с «Шахтером» (2:2), а также «Хоффенхаймом» (3:3 и 2:2).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» сейчас напоминает настоящий каток, который не оставляет ни одной неровности на своем пути. Чемпион Англии не знает поражений вот уже 13 поединков во всех турнирах кряду, доведя серию побед до восьми матчей.

Уступив своему следующему оппоненту на своем поле, «Горожане» продемонстрировали должную реакцию и теперь уверенно лидируют в группе. По итогам четырех туров манкунианцы набрали девять очков, выиграв у «Хоффенхайма» (2:1) и дважды у «Шахтера» (3:0 и 6:0).

Все хорошо складывается для подопечных Пепа Гвардиолы и в Премьер-лиге. Коллектив занимает первое место после 13-ти игр с 35 очками в активе, оторвавшись от ближайшего преследователя «Ливерпуля» на два балла.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,40, тогда как успех хозяев поля оценивается в 7,00, а ничья — в 5,25.

Рекомендуем ставить на то, что после первого тайма будет зафиксирована ничья, а в итоге матч выиграет «Манчестер Сити» за 4,40. 0