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    Помешает ли «Лион» выиграть группу «Манчестер Сити»?

    «Лион» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов 27 ноября 2018 года

    Лига чемпионов Лион Футбол Франции Манчестер Сити Футбол Англии
    Прогноз на «Лион» — «Манчестер Сити»
    В первом туре «Лион» победил на выезде «Сити»
    В рамках 5-го тура ЛЧ «Лион» 27 ноября примет на своем поле «Манчестер Сити». Начало матча в 23:00 по Москве. Прогноз на «Лион» — «Манчестер Сити».
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    «Лион»

    «Лион» находится в достаточно неплохой форме. За последние 14 поединков с учетом всех турниров коллектив потерпел всего одно поражение.

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    Второй команда является и в своей группе Лиги чемпионов. По итогам четырех матчей подопечные Бруно Женезио имеют в своем активе шесть очков после гостевой победы над грядущим соперником (2:1) и ничьих с «Шахтером» (2:2), а также «Хоффенхаймом» (3:3 и 2:2).

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» сейчас напоминает настоящий каток, который не оставляет ни одной неровности на своем пути. Чемпион Англии не знает поражений вот уже 13 поединков во всех турнирах кряду, доведя серию побед до восьми матчей.

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    Уступив своему следующему оппоненту на своем поле, «Горожане» продемонстрировали должную реакцию и теперь уверенно лидируют в группе. По итогам четырех туров манкунианцы набрали девять очков, выиграв у «Хоффенхайма» (2:1) и дважды у «Шахтера» (3:0 и 6:0).

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    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,40, тогда как успех хозяев поля оценивается в 7,00, а ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что после первого тайма будет зафиксирована ничья, а в итоге матч выиграет «Манчестер Сити» за 4,40. 0

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    Прогноз на «Лион» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.40. В рамках 5-го тура ЛЧ «Лион» 27 ноября примет на своем поле «Манчестер Сити». Начало матча в 23:00 по Москве.
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