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    «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз матч 13-го тура АПЛ 24 ноября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Челси
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Челси»
    «Челси» — «Тоттенхэм»
    В субботу, 24 ноября в центральном матче 13-го тура АПЛ «Челси» приедет в гости к «Тоттенхэму». Начало поединка назначено на 20:30 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Челси».
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    «Тоттенхэм»

    В конце октября «шпоры» потерпели минимальное поражение в домашнем матче АПЛ с «Манчестер Сити» (0:1), после чего выдали серию из четырех побед подряд.

    В гостевом матче Кубка Лиги «Тоттенхэм» одержал победу над «Вест Хэмом» (3:1), после чего в рамках АПЛ на выезде удержал победу над «Вулхэмптоном» (3:2), забив три мяча, но получив два пенальти во втором тайме.

    В домашнем матче Лиги чемпионов «шпоры» одержали волевую победу над «ПСВ Эйндховен» (2:1), пропустив быстрый мяч, но вырвав победу на последних минутах.

    А в последнем матче «Тоттенхэм» в рамках АПЛ победил «Кристал Пэлас» (0:1) и с 27 очками занимает 4-е место после 12 матчей, на 5 очков отставая от лидирующего «МанСити».

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    Разница мячей 20-10, лучший бомбардир с 6 голами — Гарри Кейн. Еще по 4 гола забили Лукас Моура и Эрик Ламела.

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    • Матч пропустят травмированные защитники Ян Вертонген, Киран Трипьер и Дэнни Роуз, а также хавбек Мусса Дембеле.

    «Челси»

    Лондонский клуб в этом сезоне потерпел лишь одно поражение, уступив в матче за Суперкубок Англии «МанСити» (0:2).

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    В конце октября и ноябре «синие» выдали победную серию из пяти матчей, которая началась с домашней победы над БАТЭ (3:1) в рамках Лиги чемпионов.

    Затем в рамках АПЛ был разгромлен на выезде «Бернли» (4:0), а в домашнем матче Кубка Лиги лондонцы переиграли «Дерби Каунти» (3:2).

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    • Гостевой матч АПЛ с «Кристал Пэласом» завершился победой со счетом 3:1, а завершилась победная серия выездным матчем с БАТЭ (1:0).

    В последнем матче «Челси» в рамках АПЛ на своем поле сыграл вничью 0:0 с «Эвертоном» и с 28 очками занимает 3-е место, на 4 очка отставая от «МанСити».

    Разница мячей 27-8, лучший бомбардир команды Эден Азар забил 7 мячей, еще 5 мячей забил Альваро Мората и 4 гола на счету Педро.

    Календарь и таблица АПЛ

    В предстоящем матче не сыграют травмированные защитник Виктор Мозес, и хавбек Рубен Лофтус-Чик.

    В прошлом сезоне «Челси» победил «Тоттенхэм» в гостях со счетом 2:1, но уступил на своем поле со счетом 1:3.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Челси» фаворитом матча. На победу команды Сарри дается коэффициент 2,60, тогда как на ничью — 3,45, а на успех «Тоттенхэма» — 2,70.

    «Челси» выиграл 7 из 8 выездных матча этого сезона, в то время как «шпоры» потерпели несколько домашних поражений от топовых соперников. Прогнозируем, что команда Сарри точно не проиграет это дерби, а скорее всего — уедет с тремя очками.

    Две команды с забивынми нападающими, наколотившие по два десятка мячей — можно ставить на «верх». Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,70 и «обе забьют» за 1,55. 0

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. В субботу, 24 ноября в центральном матче 13-го тура АПЛ «Челси» приедет в гости к «Тоттенхэму». Начало поединка назначено на 20:30 мск.
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