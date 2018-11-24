«Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 24 ноября 2018 года

В субботу, 24 ноября, в 13-м туре испанской Примеры «Атлетико» примет «Барселону». Матч, который пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Атлетико» — «Барселона».

«Атлетико»

Перед 12 туром чемпионата Испании «Атлетико» расположился на 3-й позиции в турнирной таблице, заработав в этих встречах 23 очка. От первой строчки, которую занимает ее грядущий соперник, его отделяет четыре очка.

В играх Ла Лиги мадридцы не проигрывают уже девять встреч кряду, а всего за 12 матчей чемпионата они проиграли только один раз. Последние четыре игры Примеры принесли «Матрасникам» две выездные ничьи (по 1:1) с «Вильярреалом» и «Леганесом», а также победы дома над «Реал Сосьдадом» (2:0) и «Атлетиком» (3:2).

В нынешнем сезоне своего национального первенства подопечные Диего Симеоне провели шесть матчей на своем поле. В этих поединках они одержали пять побед при одном ничейном результате, разница мячей — 11:3.

«Барселона»

Семь побед кряду во всех турнирах на старте сезона сменились для «Барселоны» на серию из трех матчей без побед при одном поражении. И хотя после этого команда сумела выиграть (у «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов), сразу затем снова была потеря очков — в гостевой игре против «Валенсии» (1:1).

Показалось, что это было некое помутнение у действующего чемпиона. Тем более что в следующих пяти матчах во всех турнирах были добыты победы — в том числе над тогдашним лидером «Севильей» (4:2), «Интером» (2:0) и «Реалом» (5:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

Также важно отметить, что в четырех из них дружина Эрнесто Вальверде выиграла без Лионеля Месси. Тем не менее, еще перед возвращением аргентинца коллектив не выиграл у «Интера» (1:1), а уже со своей «десяткой» в составе неожиданно уступил «Бетису» (3:4) на своем поле, из-за чего лидирует с отрывом лишь в один балл перед сразу тремя преследователями.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, а ничья — в 3,40..

Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют во втором тайме за 4,50. 0