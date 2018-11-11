«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз матч 12-го тура АПЛ 11 ноября 2018 года

11 ноября в центральном матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» приедет в гости к «Манчестер Сити». Начало поединка назначено на 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити»

Факты. Две игры подряд «Манчестер Сити» забивает шесть голов в ворота соперника. Шесть из семи последних матчей были для «манкунианцев» «схими» в плане пропущенных мячей. Матчи против лидеров английской Премьер-лиги «горожане» показательно играют на «низ».

Так, в поединках против «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» итоговых счет не содержал более двух. На своем поле «Манчестер Сити» наносит в среднем ровно 17 ударов при точности в 57,8%.

Этот и другие показатели — еще одна фишка действующего чемпиона АПЛ. Пока что ничего лучше цепкой грубой обороны и прессинга все 90 минут соперники в противодействие «горожанам» не нашли.

«Манчестер Юнайтед»

Соль в том, что как раз на этом и специализируется команда Жозе Моуринью. Ну, разве что с прессингом проблемы имеются.

Малыми шажками «Манчестер Юнайтед» восстанавливает свое самоощущение и с конца сентября (поражение «Вест Хэму» 1:3) добыл уже три победы в четырех матчах Премьер-лиги.

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Правда крайние две игры — это сверхнатужные победы на 90-х минутах. Так в Лиге чемпионов «дьяволы» заставили Бонуччи забить своей команде, а в последнем туре АПЛ оплошать «Борнмут» (гол Рашфорда на 92-й минуте).

Прогноз

147-е дерби не будет очень ярким. Дело даже не в страхе Моуринью сыграть в открытый футбол. Дело больше в элементарной усталости.

Шесть голов два матча подряд — это не шутки, а забитые мячи в компенсированное время в Лиге чемпионов — тем более.

Прогнозируем элементарную усталость обоих коллективов и ставим на «ТМ 3,5» за 1,74. 0