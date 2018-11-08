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    «Лацио» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы 8 ноября 2018 года

    Лига Европы Лацио Футбол Италии Марсель Футбол Франции
    Прогноз на «Лацио» — «Марсель»
    Симоне Индзаги
    8 ноября в 4-м туре группы Н Лиги Европы «Лацио» примет «Марсель». Начало матча — 8 ноября в 20:55 по Москве. Прогноз на «Лацио» — «Марсель».
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    «Лацио»

    После трех туров римляне имеют в своем активе шесть очков, что на пять больше, чем у соперников. Также у команды Симоне Индзаги абсолютный баланс в разнице забитых-пропущенных: 6-6.

    В первом стыке на «Велодроме» «Лацио» сыграл, не мудрствуя лукаво — от противного. В первом тайме еще кое-как старался держать мяч (44% владения) и выбегать в атаку.

    Одна вылазка на 10-й минуте была результативной, поэтому в тайме втором римляне отдали мяч (стало 32% владения) и всего дважды пробили по воротам соперника. Что интересно, обе попытки тоже оказались голевыми. Итог первого матча — 3:1.

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    • Отметим большую разницу в атакующей активности «бьянкочелести» на своем поле и на чужом. Так, конкретно в Лиге Европы команда Симоне Индзаги на родном «Олимпико» в среднем наносит 14 ударов за матч, а на чужих полях — 8,5 ударов.

    «Марсель»

    Но это не должно означать провал всех надежд французского клуба. На провал больше намекает форма самих «провансальцев». Ведь с учетом всех турниров «Марсель» терпит уже третье поражение кряду.

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    Сначала был упомянутый «влет» «Лацио» в Лиге Европы, потом «пролет» фанерой над Марселем в домашнем поединке против «ПСЖ» (0:2), а напоследок — 0:3 от «Монпелье» на выезде.

    Главная проблема команды — не создание момента, а его реализация. Из средних 13,7 ударов за матч в створ ворот соперников «Марселя» прилетает всего 4,7.

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    А в указанных проигранных матчах чемпионата Франции «южане» и вовсе не попадали в рамку более двух раз за 90 минут.

    Прогноз

    Однозначный лидер квартета — «Айнтрахт Ф». Остальные три команды оспорят звание «второй». Пока что фаворитом гонки выступает римский «Лацио».

    Не по составу, не по мотивационной части, а исключительно по функциональному состоянию своих игроков. Хотя и ментальная составляющая (мотивация плюс уверенность) тоже играет на стороне итальянцев.

    Раз так, мы не видим более выгодного предложения, чем «1Х + ТБ 2,5» за 1,92. 0

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    Прогноз на «Лацио» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92. 8 ноября в 4-м туре группы Н Лиги Европы «Лацио» примет «Марсель». Начало матча — 8 ноября в 20:55 по Москве.
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