Матч за Суперкубок Европы может пройти в Минске или Харькове

на своем официальном сайте опубликовал список претендентов на проведение финалов еврокубков в 2021 году.

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Как сообщалось ранее, на финал Лиги чемпионов-2021 претендуют Санкт-Петербург и Мюнхен.

На проведение финала Лиги Европы-2021 подали заявки Вена, Тбилиси и Севилья.

На финал Суперкубка Европы-2021 претендуют Минск, Хельсинки, Белфаст и Харьков.

На проведение финала женской Лиги чемпионов-2021 подали заявки Прага и Гетеборг.

Окончательные заявки стороны должны предоставить УЕФА до 15 февраля 2019 года. Решение о проведении финалов еврокубков будет принято в мае-июне 2019 года. 0