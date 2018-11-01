Матч за Суперкубок Европы может пройти в Минске или Харькове

Стадион в Минске
sb.by
Как сообщалось ранее, на финал Лиги чемпионов-2021 претендуют Санкт-Петербург и Мюнхен.
На проведение финала Лиги Европы-2021 подали заявки Вена, Тбилиси и Севилья.
На финал Суперкубка Европы-2021 претендуют Минск, Хельсинки, Белфаст и Харьков.
На проведение финала женской Лиги чемпионов-2021 подали заявки Прага и Гетеборг.
Окончательные заявки стороны должны предоставить УЕФА до 15 февраля 2019 года. Решение о проведении финалов еврокубков будет принято в мае-июне 2019 года. 0