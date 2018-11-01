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    Россия претендует на финал Лиги чемпионов 2021 года

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    УЕФА на своем официальном сайте опубликовал предварительные заявки стран на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

    Арена в Санкт-Петербурге может принять финал ЛЧ
    Арена в Санкт-Петербурге может принять финал ЛЧ
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    В списке желающих в настоящий момент — Россия и Германия.

    Российская сторона готова предоставить арену в Санкт-Петербурге. Немцы при этом хотели бы провести финал на «Арене Мюнхен» — домашнем стадионе «Баварии».

    При этом речь пока не идет об официальных заявках. Они будут сформированы и представлены до 15 февраля 2019 года, после чего исполнительный комитет УЕФА определит страну-хозяйку матча на специальном мероприятии, которое состоится в мае или июне.

    Напомним, финал Лиги чемпионов текущего сезона пройдет 1 июня в Мадриде. 0

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