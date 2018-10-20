«Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 20 октября 2018 года

В восьмом туре чемпионата Германии «Вольфсбург» будет принимать «Баварию». Матч пройдет на «Вольцваген Арене» 20 октября. Начало встречи — в 16:30. Прогноз на «Вольфсбург» — «Бавария».

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» выдал хороший старт сезона, выиграв три матча подряд (один в Кубке и два в чемпионате), однако затем забуксовал. К матчу против «Баварии» «волки» подходят с пятиматчевой серией без побед.

Из пяти последних поединков команда три раза сыграла вничью и дважды проиграла («Фрайбургу» и «Вердеру»).

Как следствие нестабильности (2 победы, 3 ничьи и 2 поражения) в турнирной таблице Бундеслиги после семи туров «Вольфсбург» располагается на десятой строчке.

Отметим, что «волки» и забивают больше гола за матч, но и пропускают аналогично — 10 забитых при 11 пропущенных в чемпионате.

«Бавария»

Главному тренеру «Баварии» Нико Ковачу нужно срочно исправлять ситуацию, с которой столкнулись мюнхенцы, если он, конечно, хочет сохранить тренерское кресло.

Ничего не предвещало беды — «Бавария» стартовала в сезоне с семи побед подряд, но затем что-то пошло не так. На данный момент безвыигрышная серия команды достигла четырех матчей — мюнхенцы сыграли вничью с «Аяксом» в Лиге чемпионов (1:1) и проиграли два матча из трех при одной ничьей в Бундеслиге. Особенно кошмарным получился результат седьмого тура — на своем поле «Бавария» была разгромлена менхенгладбахской «Боруссией» (0:3).

Кошмарный старт сезона вылился в седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Мюнхенцы набрали в семи турах лишь 13 очков и отстают от лидера на 4 очка.

Отметим, что Карло Анчелотти в начале прошлого сезона был уволен при лучшем результате, чем нынешний (13 очков в шести матчах Бундеслиги и третье место в таблице), однако Ковачу руководство пока доверяет. Впрочем, вряд ли у хорвата осталось много возможностей для ошибок.

Прогноз

Победа «Вольфсбурга» в этом матче оценивается коэффициентом 8,90, ничья — 5,25, а успех «Баварии» — 1,39.

В прошлом сезоне «Вольфсбургу» удалось отобрать очки у «Баварии» на выезде (2:2), а в Вольфсбурге победу отпраздновали мюнхенцы — 1:2.

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Обе команды наверняка хотят прервать свои серии без побед, а перерыв на матчи сборных должен был если не обнулить психологическое состояние коллективов, то отдалить мысли о неудачах. «Бавария» является фаворитом, однако разгрома от мюнхенцев ожидать вряд ли стоит.

Наш прогноз — «Бавария» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,79. 0