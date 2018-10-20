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    Одержат ли «сороки» первую победу в сезоне?

    «Ньюкасл» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч АПЛ 20 октября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ньюкасл Брайтон энд Хоув Альбион
    Прогноз на «Ньюкасл» — «Брайтон»
    Рафаэль Бенитес
    В рамках девятого тура английского Премьер-лиги «Ньюкасл» 20 октября примет на своем поле «Брайтон». Начало встречи — в 17:00 по мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Брайтон».
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    «Ньюкасл»

    Команда Рафаэля Бенитеса в девяти поединках английского первенства добыла всего лишь два очка и с таким количеством баллов идет на предпоследнем месте в турнирной таблице.

    Первый пункт «сороки» добыли во втором туре, сыграв на выезде вничью с «Кардиффом» (0:0). Еще один балл они взяли также в гостевом поединке с «Кристал Пэлас» (0:0).

    Все другие поединки «черно-белые» проиграли, но примечательно то, что большинство этих поражений состоялись с командами топ уровня.

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  • 17/10/2018

    • В последнем туре «Ньюкасл» был очень близок к положительному результату, но умудрился проиграть «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3, ведя 2:0 уже к 10-й минуте матча и пропустив решающий гол за считанные секунды до конца встречи.

    На выезде «джорди» провели четыре поединке, в которых добыли две ничьи и два раза уступили («МЮ» — 2:3 и «МанСити» — 1:2).

    «Брайтон»

    «Чайки» положили в свою копилку восемь баллов после девяти игр АПЛ и занимают на данный момент 13 место в турнирной таблице, опережая зону вылета на пять пунктов.

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    В последнем туре чемпионата дружина Криса Хьютона обыграла на своем поле «Вест Хэм» со счетом 1:0, и таким образом прервала 5-матчевую безвыигрышную серию в Премьер-лиге.

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  • 15/10/2018

    • Эта победа оказалась второй в этом розыгрыше АПЛ. Также «альбион» дома переиграл сенсационно «Манчестер Юнайтед» — 3:2 во втором туре.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Брайтон» успел провести только четыре матча на выезде в этом чемпионате, где добыл одно очко, сыграв вничью с «Саутгемтоном» (2:2), три других поединка он проиграл всухую.

    В минувшем сезоне «сороки» сыграли на своем поле вничью с «чайками» (0:0), а в Брайтоне хозяева праздновали победу со счетом 1:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ньюкасла» — 2.20, победа «Брайтона» — 3.75, ничья — 3.15.

    «Сорокам» очень не везло в предыдущих матчах. То они пропустят решающий гол на последних секундах встречи, то не забьют пенальти на 96-й минуте.

    Но полоса неудач рано или поздно должна закончится. Прогнозируем в этом поединке победу хозяев. 0

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    Прогноз на «Ньюкасл» — «Брайтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20. В рамках девятого тура английского Премьер-лиги «Ньюкасл» 20 октября примет на своем поле «Брайтон». Начало встречи — в 17:00 по мск.
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