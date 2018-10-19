«Лион» — «Ним». Прогноз и ставки на матч Лиги 1 19 октября 2018 года

Открывать 10 тур французского первенства будут «Лион» и «Ним». Матч, который пройдет на «Парк Олимпик Лионне» 19 октября, начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на «Лион» — «Ним».

«Лион»

«Ткачи» в прошлом матче чемпионата Франции крупно проиграли в гостях ПСЖ со счетом 0:5, и тем самым прервали 6-матчевую беспроигрышную серию.

До этой встречи они два раза сыграли вничью. Сначала в Лиге 1 они поделили очки на своем поле с «Нантом» (1:1), затем расписали мировую с украинским «Шахтером» (2:2) в Лиге чемпионов.

Перед этими встречами «аристократы» два матча выиграли — разгомили «Дижон» со счетом 3:0 в гостях и дома одолели «Марсель» — 4:2.

С 14 очками «львы» идут на шестой строке в турнирной таблице Лиги 1 и отстают от третьего лигачемпионовского места на два пункта.

Домашние матчи французского первенства в этом сезоне принесли «Лион» три победы, одну ничью и одно поражение, разница мячей — 9:4.

«Ним»

«Крокодилы» после 10 матчей французского первенства идут на 14 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 баллов.

Стартовали «красно-белые» с двух побед кряду, но затем они не знают побед уже в семи поединках подряд. За этот период «Ним» три матча проиграл и четыре свел вничью.

За последние три тура команда Бернара Бланкара не может забить, два раза сыграв вничью на своем поле и один матч проиграв в гостях.

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Игры на выезде принесли «крокодилам» одну победу при двух ничейных результатах и двух поражениях, разница забитых и пропущенных — 8:11.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.35.

На победу гостей дают — 8.00, ничья оценена — в 5.25.

После унизительного поражения от парижан в прошлом туре «ткачи» постараются реабилитироваться перед своими болельщиками. Прогнозируем, что хозяева одержат уверенную победу. 0